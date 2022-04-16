Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneği’nden Anlamlı Yardım

Hangi Okullar ile Çalışıldı ?

Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneği Zeytinburnu’nda bulunan Veliefendi İlkokulu, Bozkurt İlkokulu, Nuripaşa İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Kazım Özalp Ortaokulunda öğrenim gören tüm ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara gıda kolisi ve market kartı yardımı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hayırlara Kabul Olsun

Toplamda 100 öğrenciye yapılan yardım Zeytinburnu’nda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Okul Müdürleri tarafından ortaklaşa yürütülen projenin mimarı Zeytinburnu Akil İnsanlar Derneği Başkanı Av.Ozan Karasay; “Dernek olarak Zeytinburnu’nda bir ilki gerçekleştirdiklerini, bu gibi hizmetlerin devamının geleceğini ifade ederek çocukların bizim geleceğimiz olduğunu, ihtiyaç sahibi çocuk olmanın zor olduğunu, ihtiyaç sahibi yetim çocuk olmanın daha da zor olduğunu hepimizin bildiğini, ellerinden geldiği kadarıyla onların yanında olmaya çalışarak desteklerini sunacaklarını, tüm hayırsever insanlara da bu konuda yardımcı olmalarından ötürü ayrıca teşekkür etti.

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Dernek başkanı Karasay,Zeytinburnu’nda bu projeyle bir ilki gerçekleştirdiklerinden ötürü de ayrıca mutlu olduklarını ve tüm sivil toplum kuruluşlarına faydalı bir örnek teşkil ettiklerini, ilçeye faydalı olmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını ve ilklere imza atacak projelerle dernek olarak faaliyetlerini sürdüreceklerini” ifade etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İHA)