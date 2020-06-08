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Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı

​​​​​​​İstanbul ilçeleri arasındaki tek afet koordinasyon merkezi olan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2020 Pazartesi 15:12
Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Açıldı
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Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin tek merkezden koordine edilmesi ve ilçe bazında afet yönetiminin bilinçli bir şekilde yürütülmesi için kurulan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çalışmalarına başladı. Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Mehmet Makas birlikte yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Zeytinburnu’nun E 5’e en yakın bölümüne konumlandırılan merkez herhangi bir afet durumunda ulaşım ve lojistik sorunu yaşamayacak. Emniyet ve diğer kamu kurumları ile kesintisiz iletişim halinde olacak olan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, kameralar vasıtasıyla 24 saat boyunca Zeytinburnu’nun tüm sokaklarını gözlemleyecek.

BAŞKAN ARISOY; “BU SİSTEMLE BİR İLKİ BAŞARDIK”

Depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir yandan Zeytinburnu’nun mevcut yapı stokunu güvenli hale getirmeye devam ederken, bir yandan da Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni kullanıma hazır hale getirdiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İstanbul deprem kuşağında bir şehir.

Afetlere hazırlık sistemimizin il haricinde ilçe düzeyinde faaliyete geçmesi gerektiği düşüncesiyle bu merkezi kurduk. Zeytinburnu Emniyeti’nin kullandığı Kent Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden tüm Zeytinburnu’nu 24 saat süreyle kesintisiz izleyebiliyoruz.

Merkezimiz herhangi bir afet durumunda, elektrik, su ve iletişim hizmetlerini kesintisiz bir şekilde yürütebilecek bir yapı üzerine kuruldu. Lojistik anlamda da çok müsait bir konumdayız. Arama kurtarma dâhil olmak üzere bütün sistemi bu merkez üzerinden koordine edeceğiz. Önümüzdeki günlerde arama kurtarma ekiplerimiz ile birlikte bir deprem tatbikatı yaparak yönetim merkezimizin çalışmalarını test etme imkânı bulacağız.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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