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Zeytinburnu 19 Mayıs'ı Kutladı

Zeytinburnu Gençlik ve Spor ilçe Müdürü'nün Atatürk anıtına çelenk sunması ile 19 Mayıs törenleri kutlandı. Resmi törenin bitiminde sonra CHP Zeytinburnu ve iyi Parti Zeytinburnu ilçe teşkilatları da kendi çelenklerini sunarak resmi törende kendilerine çelenk suma imkanı vermeyen genelgeyi protesto eden açıklama yaptılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:21
Zeytinburnu 19 Mayıs'ı Kutladı
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102.YILINDA 19 MAYIS KUTLANDI ...

Bu sene 102.yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor  Bayramı 81 il, KKTC ve bütün ilçelerde ve dış temsilciliklerde kutlandı. Bizde gazete olarak Zeytinburnu ilçesinde yapılan Resmi törene katıdık.

Resmi törenin tekresmi çelengi ilçe SPOR Genlik müdürünün oldu. Çelenk sumumundan sonra satranç turnuvasında birinci,ikinci ve üçüncü olanlara madalyaları ve bir takım hediyeler verildikten sonra resmi tören sona erdi.

Akabinde resmi törende çelenk sunması engellenen diğer siyasi partiler'den CHP ve İyi Parti alternatif bir anma ve çelenk sunma töreni yaparak kısa bir açıklama yaptı.CHPve İyi Parti temsilcileri 19 Mayıs'ın önem ve ehemiyeti hakkında açıklama yaptıktan sonra kendilerine resmi törende çelenk summası engellenen genelgenin bir an önce yayından kaldırılmasını istediler.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 19.05.2021 13:40
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