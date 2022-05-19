Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreninde CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın Okçu İtirazı Damga Vurdu

İLK OLARAK İLÇE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ ÇELENGİNİ SUNDU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Bugün 103.senesini Kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayarmı kutlama etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu ilçesinde yapılan Atatürk anıtına çelenk sunma programı biter bitmez CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile tartışarak hepimizin ortak değeri olan böyle bir bayramda çocuklarımızın elinde Atatürk posterleri ve Türk bayrağı olması gerekirken sizin buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun başkanı olduğu vakfın desteklediği Okçular Vakfının başında olduğu kişilerin eğitim verdiği okçu çocukların Atatürk'ün anıtı önünde bekletilmesi hoş değil diyerek tepkisini ortaya koydu...

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Yılmaz

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan'a cevap vermek istemeleri ile ortam tam gerilecek iken araya girenlerin müdahelesi ile olay yerinden uzaklaştırılan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlafrın uzakşaması ile Doğan Çelnek sunumu ve uzun bir konuşma yaparak yaşanan süreci kabul etmediklerini söyledi.

CHP'nin çelenk sunumu ve ilçe başkanın konuşması bitince İyi Parti İlçe başkanı Hasan Hoşben ve Demokrat Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu'da Partisinin çelengini sundu.