Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreninde CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın Okçu İtirazı Damga Vurdu

Zeytinburnu ilçesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma -Gençlik Ve Spor Bayramında 2 Öğrencinin belinde Ok torbası ile Atatürk Anıtının yanında duran çocukları ok ile alana getiren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri le tartışarak bugün de çocukların elinde ok değil Atatürk Posteri ve Türk bayrağı olması gerekmez mi diyerek tepki gösterdi.