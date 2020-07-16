Zeytinburnu 15 Temmuz Şehitlerini Kur'an ve Dua Okuyarak Andı

4 Sene Değil 40 Sene ‘de geçse şehitler ve Gaziler Unutulmayacak

Kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi ile şehitleri andı. Fotoğraf sergisinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında objektiflere yansıyan ve o anlara tanıklık eden kareler yer aldı. Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi’nde katılımcıların o gece gösterilen kahramanlıkları ve şehitlerimizin biyografilerini interaktif bir şekilde okuyabilecekleri bir sistem kuruldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda kişinin katılımı ile açılan sergi, 15 – 26 Temmuz tarihleri, 13.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

İstanbul Times Haber Merkesi / Hüseyin Çetiner

Başkan Arısoy “15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimini Unutmayacağız ”

15 Temmuz gecesinde darbecilerin genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden insanları katlettiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Hepimizin bildiği gibi 4 yıl önce bugün karanlık bir gece ama aynı zamanda da demokrasi zaferi yaşadığımız bir gece. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokaklara döküldü. Bir büyük kalkışmanın önüne geçtik. Ama o gece çok büyük kayıplarımız oldu. Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden insanlar şehit edildi. Meclisimiz bombalandı.

Velhasıl insanoğlu unutmakla bilinir ama biz bu hazin hatayı diri tutmak için 4’üncü yıl dönümünde bu fotoğraf sergisi ile hatırlatmak istiyoruz. 10 gün boyunca açık kalacak bir sergiyi buraya taşıdık. Burada 15 Temmuzla ile ilgili hemen hemen her şeyi görebileceğimiz bir sergi hazırladık.

Ziyaretçilerimizin başlangıcından darbeler tarihine, o gece yükselen seslere ve şehitlerimizin biyografilerine kadar tüm olaylara interaktif bakabilecekleri bir sergi hazırladık. Bu şanlı direniş ruhunu diri tutmak için açtık bu sergiyi. Şimdiden ilgi gösterecek tüm hemşehrilerime buradan teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)