ZEYGEM’den Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren gençlere ücretsiz ‘Tercih Danışmanlığı’ hizmeti veriyor.



Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren öğrencilere 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, saat 09.00'dan 17.00'ye kadar ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti verecek.

ZEYGEM’de, üniversite adayı öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için uzman danışmanlar eşliğinde yönlendirme yapılıyor.

Ayrıntılı bilgi için; ‘zeygem.org.tr’ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)