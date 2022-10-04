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ZEYGEM’de “Hayat Dersleri”

İletişim mesleğinin ustaları gençlerle buluşuyor. “İletişim Çağında Hayat Dersleri” seminerleri Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2022 Salı 16:17
ZEYGEM’de “Hayat Dersleri”
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından gerçekleştirilen “İletişim Çağında Hayat Dersleri” seminerleri, iletişim mesleğinin usta isimlerini Zeytinburnulu gençlerle buluşturuyor. Toplam 8 seanstan oluşacak seminerin ilki, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 18.00’de Moderatör Serkan Fıçıcı ve Konuk Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun katılımıyla başlayacak. “Medya gözüyle gençlik ve gençliğin gözüyle medya” sloganıyla gençlerle buluşacak olan seminerde ağırlıklı olarak; radyo, sinema, televizyon ve gazetecilik konuları ele alınacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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