ZEYGEM Gençlere Tasarım Dünyasının Kapılarını Aralıyor

Zeytinburnu’nda ikamet eden gençlere yönelik olarak, ZEYGEM tarafından ücretsiz olarak sunulan 3 Boyutlu Yazıcı ve Tasarım Atölyesi’ne 15 Ekim 2023 tarihine kadar www.zeytinburnu.istanbul ve www.zeygem.org.tr adreslerinden çevrimiçi olarak kayıt olunabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde 2 grup halinde verilecek atölye eğitimlerinden Zeytinburnu’nda ikamet eden 15-25 yaş arasındaki tüm gençler yararlanabiliyor. 3 BOYUTLU YAZICI VE TASARIMLAR ENDÜSTRİNİN YAKIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK Üç boyutlu yazıcılar, geleceği şekillendiren teknolojik devrimlerden birini temsil ediyor.

Bu atölye, gençlerin bu teknolojiyi öğrenmeleri ve kullanmaları için bir platform sunuyor. Bu teknoloji sadece tasarımcılara ve mühendislere değil, herkesin kreatif potansiyelini keşfetmesine ve yenilik yapmasına olanak tanıyor. Endüstriyel tasarımdan mimariye, inşaat mühendisliğinden tıp sektörüne kadar birçok alanda kullanılan üç boyutlu yazıcılar, gelecekte hayatımızı daha da değiştirecek gibi görünüyor.

HAYALLERİNDEKİ PROJELERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEKLER ZEYGEM 3 Boyutlu Yazıcı ve Tasarım Atölyesi’nde gençlere; 3 boyutlu tasarım ve yazıcıları kullanarak üretkenliklerini artırmak, tasarım yeteneklerini geliştirmek, tüketim yerine üretim odaklı düşünmeye teşvik etmek, kreatif çözümler üreterek problemleri çözmek, ürün geliştirme ve prototipleme süreçlerini hızlandırma gibi gelişimlerini destekleyici eğitimler verilecek. Katılımcılar, kurs sonunda bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım yapabilme, 3D yazıcıları kullanabilme, teknik çizimler yapabilme ve projelerini gerçeğe dönüştürebilme yeteneklerine sahip olacaklar.