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ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi’ne Rektör ve Dekanlardan Ziyaret

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi’nin iş birliğiyle Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde devam Bilişim Teknolojileri Akademisi’ni ziyaret eden İstanbul Üniversitesi rektör ve dekanları, verilen eğitimleri yerinde görüp, öğrencilerle sohbet etme imkânı buldular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 17:03
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi’ne Rektör ve Dekanlardan Ziyaret
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi’nin desteğiyle Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde eğitimlerine devam eden Bilişim Teknolojileri Akademisi öğrencilerini ziyaret eden rektör, dekan ve hocalar, öğrencilerle sohbet edip, eğitim müfredatları ile ilgili detaylı bilgiler aldılar. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Akİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayim Yorgunİstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdürü Doç. Dr. Gökhan Övenç’e ziyaretleri boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ev sahipliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AkBaşkanı Arısoy’a, ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi’nin hedefine ulaştığını görmekten çok memnun olduklarını, bu eğitimde emeği geçen tüm hocalara ve bizzat kendilerine İstanbul Üniversitesi olarak teşekkür ettiklerini belirtti.
ZEYGEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AKADEMİSİ
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi, Zeytinburnu’nda ikamet eden veya okuyan lise hazırlık, 9, 10, 11, veya 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler veriyor. Toplam 9 hafta süren eğitim, 3 temel başlık ve devam eden 20 alt başlıktan oluşuyor. Akademide; Temel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Yapay Zekâ ana başlıkları altında kategori eğitimleri veriliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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