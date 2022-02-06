ZEYDEF’in 2022 Yılı İlk Kahvaltılı Toplantısına Büyük İlgi

ZEYDEF ÜYELERİ VE AİLELERİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BELGRATKAPI SOSYAL TESİSLERİ KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

ZEYDEF’e üye dernek başkanları ve eşleri yapılan kahvaltılı toplantıya davet edilmişti. Birçok Dernek başkanı eşi ve bazıları da çocukları ile yapılan istişare ve dayanışma kahvaltına katıldı.

ZEYDEF BAŞKANI MEHMET ÇAKIR ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle bu Pazar günü organize ettiğimiz kahvaltılı toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim.

ZEYDEF olarak başkan olduğum günden bu Kızılay’a birçok kez kan bağışı yaptık. Üye derneklerimiz ile sık sık Zeytinburnu’muz a nasıl katkılar yapabiliriz diye plan ve programlar yapıyoruz.

Pandemiden dolayı çalışmalarımızı biraz yavaşlatmıştık ancak bundan sonra daha hızlı çalışmalar yapacağız.Yakın bir zaman dilimi içinde federasyonumuzun kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığını kuracağız inşallah.

Başta bizi yalnız bırakmadıkları için Zeytinburnu Kaymakamımız sayın Zekeriya Güney ve belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Belediye başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney’de yaptıkları konuşmada ZEYDEF başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederek hep beraber ilçe halkımızın sağlık ve selameti için çalışıyoruz dediler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)