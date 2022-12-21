ZEYDEF’ Te Dilman Kaya Dönemi Başladı (VİDEOLU)

MEHMET ÇAKIR 6 YILDA VE BU KONGRE SÜRECİNDE ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇOK EMEK SARF ETTİ …

6 Sene Zeytinburnu Dernekler Federasyonu’nda(ZEYDEF) başkanlık yapan iş insanı ve aynı zamanda Zeytinburnu Sinoplular Dernek başkanı Mehmet Çakır yaptığı konuşmada alt sene boyunca kendisi ile beraber yönetimde görev yapan dernek başkanlarına ve kendilerine destek veren delegelere teşekkür eden Çakır konuşmasını şu şekilde devam etti ”Kongreden önce sadece dernek başkanlarımızın katıldığı bir ön seçim yatık. 20 dernek başkanın oy kullandığı ön seçimde 11 dernek başkanı Dilman Kaya ile yola devam etmek istediğini söylerken 9 dernek başkanımız ise Arif Şengül demişti.

Emin olun aday olan 2 dernek başkanımız hiç bir dernek başkanımıza şu veya bu adaya oy verin demedim. İma bile etmedim. Bunu da kırgınlık ve dargınlık olmasın diye yaptık. Ön seçimden 4 gün sonrada bütün delegelerimizin katıldığı resmi kongremizi yaptık.

Bu kongrede ön seçimde çıkan sonuca itiraz etmeyen dernek başkanlarımız ve delegelerimizin çoğunluk kararı ile Dilman Kaya başkanımızı 3 yıl görev yapmak üzere seçtik.

Tüzük değişikliğimizi ise daha çok derneği üye yapabilmek,2 dönem olan başkanlık sürecimizi 1’e düşürmek ve başkanlık yapan arkadaşlarımızın doğal delege olması için değişlik yaptık. Bu değişiklik tamamen ZEYDEF’in daha rahat çalışması adına yapılmıştır.

YENİ BAŞKAN SEÇİLEN DİLMAN KAYA ANLAMLI VE GÜZEL BİR KONUŞMA YAPTI…

Sunucu‘nun sahneye davet ettiği Dilman Kaya ise yaptığı konuşmada şunları söyledi

Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarında edindiğim bilgi ve deneyimlerimin ışığında, demokrasi kenti Zeytinburnu’nda demokrasiyi taçlandırmak, Zeytinburnuluların karar alma mekanizmalarına katılımını daha da güçlendirmek üzere çalışacağımdan şüpheniz olmasın. ZEYDEF herkesin ve hepimizin ortak paydasıdır.

O ortak payda da herkesin gönül rahatlığı ile buluşması, bir araya gelebilmesi, Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul ve bu güzel ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm üretmesi için çaba göstereceğim.

“ Öncelikle bu muhteşem kalabalık karışında konuşma yapacağım için heyecanlıyım. Altı sene beraber çalıştığımız genel başkanımız sayın Mehmet Çakır’a ve bugüne kadar emek veren ve benimde içinde bulunduğumuz yönetimimize teşekkür ederim.

Bizi kongremizde yalnız bırakmayan Zeytinburnu belediye başkanımız sayın Ömer Arsıoy’a ,siyasi parti ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize ,STK.başkanlarımızı teşekkür ederim.

Hep beraber 3 yıllık başkanlık sürecimizde ZEYDEF çatısı altında Zeytinburnu’muz için güzel hizmetler yapacağımıza olan inancım tamdır.

Değişik komisyonlar kurarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız.

Biz birlik beraberlik kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Kavganın sorunun ve problemin kimseye faydası yok .

En yakın zamanda dernek başkanlarımız ile bir araya gelerek 3 senelik yol haritamızı belirleyeceğiz inşallah diyen Dilman Kaya bütün katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)