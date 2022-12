ZEYDEF Ön Seçiminde İpi Dilman Kaya Göğüsledi (VİDEOLU)

ZEYTİNBURNU İÇİN HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN

ZEYDEF Genel Merkezinden yapılan ön seçimde 6 sene başkanlık yapan Mehmet Çakır'ın demokratik,açık,şeffaf ve her iki adaya karşı yakalaşımı dernek başkanlarından tam not aldı. Başkanlar oy kullanmadan önce başkan Çakır her iki adaya hep beraber karar aldığımız bu seçim tarızımızı kabul ediyormusunuz sözünü aldıktan sonra imza listesine ima atan dernek başkanlarına her iki aday tarafından arkası imazalanan pusulalar oy kullanacak adaylara verildi.

Dernek başkanları kimsenin olmadığı bir odaya geçerek hangi adaya oy vereceklerde o adayı pusulasını zarf'a koyarak sandık'a attılar. Bütün dernek başkanları oylarını kullandıktan sonra sandık açılıp oylar sayldı.İlk başta Arif Şengül önde giderken daha sonra açılan zarf'larda Dilman Kaya 3 oy fazla alarak kongrede ZEYDEF'in tek adayı olarak yarışmaya katılacağına hak kazandı.

Arif Şengül ve Dilman Kaya dernek başkanlarının iradelerine saygı gösterdiklerini ifade ederek hayırlı ve uğurlu olsun diyerek sürece saygı duyduklarını söylediler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)