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ZEYDEF Ön Seçiminde İpi Dilman Kaya Göğüsledi (VİDEOLU)

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) kongre öncesi Üye 20 Dernek başkanı ile sandık kurarak ön seçimde Arif Şengül'ün mü Yoksa Dilman Kaya'nın mı kongrede aday olmasını istersiniz demek için büyük kongre öncesi minik bir demokrasi turu yaptı. Üye dernek başkanlarının tamamının basının gözetiminde şeffaf ve açık bir şekilde oylarını kullandı. 20 Dernek başkanından 11 'i tercihini Dilan Kaya'dan yana kullanırken 9 Dernek başkanı da tercihini Arif Şengül'den yana kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2022 Cumartesi 14:34
ZEYDEF Ön Seçiminde İpi Dilman Kaya Göğüsledi (VİDEOLU)
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ZEYTİNBURNU İÇİN HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN

 

ZEYDEF Genel Merkezinden yapılan ön seçimde 6 sene başkanlık yapan Mehmet Çakır'ın demokratik,açık,şeffaf ve her iki adaya karşı yakalaşımı dernek başkanlarından tam not aldı. Başkanlar oy kullanmadan önce başkan Çakır her iki adaya  hep beraber karar aldığımız bu seçim tarızımızı kabul ediyormusunuz sözünü aldıktan sonra imza listesine ima atan dernek başkanlarına her iki aday tarafından arkası imazalanan pusulalar oy kullanacak adaylara verildi.

Dernek başkanları kimsenin olmadığı  bir odaya geçerek hangi adaya oy vereceklerde o adayı pusulasını zarf'a  koyarak sandık'a attılar. Bütün dernek başkanları  oylarını kullandıktan sonra  sandık açılıp oylar sayldı.İlk başta Arif Şengül önde giderken daha sonra açılan zarf'larda Dilman Kaya 3 oy fazla alarak kongrede ZEYDEF'in tek adayı olarak yarışmaya katılacağına hak kazandı.

Arif Şengül ve Dilman Kaya dernek başkanlarının iradelerine saygı gösterdiklerini ifade ederek  hayırlı ve uğurlu olsun diyerek sürece saygı duyduklarını söylediler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 17.12.2022 15:09
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