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ZEYDEF Kan Verdi Can Verdi

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) Genel Başkanı iş insanı Mehmet Çakır Ve bağlı Dernek başkanlarının destek verdikleri kan bağış kampanyası 15 Temmuz meydanında yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2021 Çarşamba 16:12
ZEYDEF Kan Verdi Can Verdi
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MEHMET ÇAKIR ŞULARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) olarak her sene Zeytinburnu Belediyemiz ile beraber Kızılay’a kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Bu senede 19 Aralık 2021’de 15 Temmuz Meydanında kan bağış kampanyası düzenledik.

Biz federasyon olarak kan bağış kampanyalarını önemsiyoruz. Çünkü kan üretilebilen bir şey değil.

  1. sağlıklı insanlardan alınıp kana ihtiyacı olan insanlara verilen hayatiyet az eden bir ihtiyaçtır.

Kampanyamıza destek veren bağlı dernek başkanlarımıza üyelerimize ve halkımıza teşekkür ederiz şeklinde konuşan başkan Çakır kendiside kan bağış kampanyasına katılarak kan verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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