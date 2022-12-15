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ZEYDEF Genel Başkan Adayı İş İnsanı Arif Şengül Üye Dernek Başkanları İle Yemekli İstişare Toplantısı Yaptı
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ZEYDEF Genel Başkan Adayı İş İnsanı Arif Şengül Üye Dernek Başkanları İle Yemekli İstişare Toplantısı Yaptı

İstanbul Zeytinburnu Çankırı İş Adamları Dernek Başkanı ve ZEYDEF Genel Başkan adayı Arif Şengül Merkezefendi Dervişan Sofrasında Üye dernek başkanları ile yemekli istişare toplantısında bir araya gelerek kongre öncesi fikir alış verişi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2022 Perşembe 08:50
ZEYDEF Genel Başkan Adayı İş İnsanı Arif Şengül Üye Dernek Başkanları İle Yemekli İstişare Toplantısı Yaptı
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İŞ İNSANI ARİF ŞENGÜL'ÜN YEMEKLİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİRLİK BERABERLİK VE KARDEŞLLİK KONUŞULDU ...
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyn Çetiner 
Zeytinburnu'nda hizmet veren il dernek başkanlarının kurduğu Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) 'nun kongreye gitmesine sayılı günler kala başkan adaylarından İş insanı Arif Şengül Üye Dernek başkanları ile Merkezefendi Dervişan sofrasında verdiği yemek davetinde birlik ve beraberlik konuşuldu.
Şengül yaptığı konuşmada şunları söyledi "Öncelikle Kongremize sayılı günler kala vermiş olduğum yemekli istişare ve fikir alış verişi toplantısına katıldığınız için hepineze teşekkür ederim. Yıllardır ZEYDEF içindeyim her daim birlik beraberlik ve kardeşlipi savunan bir oldum. Evet 2 adaydan birisi de benim 6 sene ZEYDEF'e çok güzel bir başkanlık yapan Mehmet Çakır başkanıma teşekkür ederim. Ortak akıl ile karar verdiğimiz her çalışmanın arkasındayım. Kısa bir süre içinde yapacağımız ön temayül yoklamasında dernek başkanları ile alınacak ortak kararlara uyacağımıizi her iki aday olarak bizlerde kabul ettik. Amacım Zeytinburnu'muza ce ZEYDEF'İize hizmet etmek. Bir kez daha hepinize teşekkür eder saygılar sunarım şeklinde konuşan Arif Şengül toplantı sonunda katılımcılara üzerinde isimleri yazılı güzel bir ajandı ve kalem hediye etti.
Daha sonra ZEYDEF Başkanı Mehmet Çakır'da güzel faydalı ve yararlı bir konuşma yaparak amacım kimse incinmeden bir konre yapmak dedi. Üye Dernekl başkanlarından bazılarının sorduğu sorulara  cevaplar verildi.  
Birlik ve beraberliğe yönelik mesajların verildiği toplantı gayet verimli bir şekilde hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu. 
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA)

Son Güncelleme: 15.12.2022 09:24
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