ZEYDEF Genel Başkan Adayı İş İnsanı Arif Şengül Üye Dernek Başkanları İle Yemekli İstişare Toplantısı Yaptı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyn Çetiner

Zeytinburnu'nda hizmet veren il dernek başkanlarının kurduğu Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) 'nun kongreye gitmesine sayılı günler kala başkan adaylarından İş insanı Arif Şengül Üye Dernek başkanları ile Merkezefendi Dervişan sofrasında verdiği yemek davetinde birlik ve beraberlik konuşuldu.

Şengül yaptığı konuşmada şunları söyledi "Öncelikle Kongremize sayılı günler kala vermiş olduğum yemekli istişare ve fikir alış verişi toplantısına katıldığınız için hepineze teşekkür ederim. Yıllardır ZEYDEF içindeyim her daim birlik beraberlik ve kardeşlipi savunan bir oldum. Evet 2 adaydan birisi de benim 6 sene ZEYDEF'e çok güzel bir başkanlık yapan Mehmet Çakır başkanıma teşekkür ederim. Ortak akıl ile karar verdiğimiz her çalışmanın arkasındayım. Kısa bir süre içinde yapacağımız ön temayül yoklamasında dernek başkanları ile alınacak ortak kararlara uyacağımıizi her iki aday olarak bizlerde kabul ettik. Amacım Zeytinburnu'muza ce ZEYDEF'İize hizmet etmek. Bir kez daha hepinize teşekkür eder saygılar sunarım şeklinde konuşan Arif Şengül toplantı sonunda katılımcılara üzerinde isimleri yazılı güzel bir ajandı ve kalem hediye etti.

Daha sonra ZEYDEF Başkanı Mehmet Çakır'da güzel faydalı ve yararlı bir konuşma yaparak amacım kimse incinmeden bir konre yapmak dedi. Üye Dernekl başkanlarından bazılarının sorduğu sorulara cevaplar verildi.

Birlik ve beraberliğe yönelik mesajların verildiği toplantı gayet verimli bir şekilde hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.