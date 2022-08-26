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ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği ”GÜNDEM” Programına konuk olan Zeytinburnu Dernekler Federasyonu(ZEYDEF) başkanı iş insanı Mehmet Çakır açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2022 Cuma 08:03
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
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Yıllardır Zeytinburnu Belediyesi ile beraber Yöresel Günleri yapıyorsun bu senede olacak mı ?

Evet geçen sene 17.sini yaptığımız Yöresel Günlerin bu sene nasip olursa ekim ayının ilk haftasında 18.sini yapmayı planlıyoruz. Sizinde bildiğiniz gibi bu çalışmada ilçemizde yaşayan insanlarımız birbirlerini daha yakından tanıyarak güzel bir sinerji oluşturuyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Habibe Işık

Bir STK Başkanı ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Olarak Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un 3.senesi bitti 4.senesine girdi geçen sürede çalışmalarına bakarsanız başarılı mı değilmi sizce ? Bir not verecek olursanız 100 üzerinde kaç verirsiniz ?

Önceki Belediye başkanımız Murat Aydın döneminde başlanılan bir çok “na” tamam proje vardı ve bazı sorunlar yaşanıyordu.

Örnek vermek gerekirse çöken Kuran sitesini yapmak,Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi,Millet Bahçesi ve burada isimlerini sayamayacağım bir çok çalışma Ömer başkan tarafından başarılı bir şekilde yapılıyor. Bildiğiniz gibi Ömer başkan daha önce uzun süre belediye başkan yardımcılığı yapmıştı akabinde hem TOKİ’de yöneticilik hem de Kültür ve Turizim bakan yardımcılığı yapmıştı.

Özetle yerel ve geneli bildiği için yaşanan sorunları kısa sürede rayına koydu.Ben kendi adıma 3 yıllık çalışmalarını çok başarılı görüyorum.

Not vermek benim haddim değil. Notu 2 sene sonra yapılacak yerel yönetim seçimlerinde ilçe halkımız sandıkta zaten verecek.

Zeytinburnu’nda 53 Binden Fazla Öğrenci ve 2.700 Civarında Eğitimcimiz Kısa Süre Sonra 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Sezonuna Başlayacak Bu Konuda Bir Mesajınız Olacak mı ?

Öncelikle öğrencilerimize ve onlara hayatı öğreten eğitimcilerimize 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılını pandemiden uzak sağlık ve sıhhat içinde dolu dolu geçirmelerini dilerim. Zeytinburnu Belediyemiz uzun yıllardan okulların başlaması ile beraber öğrencilerimize kırtasiye çeki veriyor .Biz de federasyon olarak karınca kararınca bazı okul yöneticilerimiz ile istişare ederek ihtiyaç olması halinde Çanta ve bazı okul araç ve gereçlerini temin edip ihtiyaç sahibi evlatlarımıza takdim etmek için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile istişare ediyoruz.

Zeytinburnu Deyince Aklınıza Ne Geliyor ?

Çocukluğum,Gençliğim işim aşım aklıma geliyor.Bir ara başka ilçeye taşındım.Ancak 6 ay dayanabildim sonra tekrar Zeytinburnu’na taşındım. Burası bizim evimiz ve huzur bulduğumuz bir yer.İlçemizin Tarihi mekan ve samimi ortamı her zaman bana iyi gelmiştir.İyi ki Zeytinburnu var ve iyi ki ben buradayım.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 26.08.2022 08:29
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