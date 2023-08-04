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ZETSİAD Cuma Çıkışı 3 Büyük Camide Cemaate Aşure İkram Etti (VİDEOLU)

Zeytinburnu Tekstil İş Adamları Derneği (ZETSİAD) Muharrem ayı nedeni ile Tekstil sektörünün içinde yer alan Zeytinburnu'nun 3 Büyük camisinde Cumadan çıkan Cami cemaatine aşure ikram etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2023 Cuma 15:21
ZETSİAD Cuma Çıkışı 3 Büyük Camide Cemaate Aşure İkram Etti (VİDEOLU)
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ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ERCAN TURAN' DA  CAMİDE ÇIKAN CEMAATE AŞURE İKRAM ETTİ 

Zeytinburnu kaymakamı Ercan Turan’da ZETSİAD’ ın aşure ikram standına geçerek Seyitnizam camisinde çıkan cemaate aşure ikram etti. Kaymakama Turan Başta ZETSİAD Başkanı Uğur Çakar olmak üzere bu çalışmada emeği geçen yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ZETSİAD Başkanı İş İnsanı Uğur Çakar’da şunları Söyledi :

“Öncelikle aşure ikram programımıza teşrif edip bizleri yalnız bırakmayan Zeytinburnu kaymakamımız sayın Ercan Turan’a teşekkür ederim.

Biz dernek olarak Muharrem ayında kutladığımız aşure günü nedeni ile camiamızın yoğun olarak hizmet verdiği üç camimizde Cuma çıkışı camii cemaatine aşure ikram etmek istedik.

Bu camiler Seyitnizam, Tepebağ Dutluk ve Batı Trakya camileri ile aynı anda ikram olduğu için ben Seyitnizam camisindeki aşure ikram programına katıldım. Başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimizde diğer iki camide ikram programına nezaret ettiler.

Eğmeği geçen yönetim kuruluna ve dernek çalışanlarımıza gazeteniz aracılığı ile çok teşekkür ederim.

Bu vesile ile muharrem ayında kerbela çölünde 71 yakını ile Yezid’in zalim askerleri tarafından aç ve susuz bırakılarak şehit edilen peygamber torunu Hz.Hüseyin ve yarenleri başta olmak üzere bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

Dernek Başkan yardımcısı İş İnsanı M.Fatih Karabulut’da şunları söyledi;”Bizi yalnız bırakmayan sayın Kaymakamımız Ercan Turan başta olmak üzere bu güzel çalışmada emeği geçen başkanımız ,yönetim ve dernek çalışanlarımıza bir kez de sizin aracılığınız ile teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.08.2023 08:47
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