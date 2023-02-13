ZAK’tan 156 Sonra Gelen Müjdeli Haber

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, depremin 156'ncı saatinde bir mucizeye tanıklık ettiler.

ZAK ekipleri 8 yaşındaki minik Semih Ege İnce’yi Yunus Kaya Apartmanı’nın enkazdan canlı bir şekilde çıkarmayı başardılar. Semih Ege’nin ilk sözleri “Bir damacana su ve çilekli dondurma” oldu.

“ÇOK FAZLA KALMIŞIM…”

Ekiplerin “Bir damacana suyun hepsini içecek misin?” sorusuna, "Evet, çok susadım" diye yanıt veren Semih Ege, 5 gündür enkaz altında kaldığını öğrenince, "Ooo çok kalmışım" dedi. Semih Ege, kurtarma ekibi ve sağlıkçılardan suyun yanı sıra bir dolap dolusu çilekli dondurma istediğini söyledi.

Enkazdaki ilk müdahalenin ardından sahra hastanesine kaldırılan Semih Ege İnce, daha sonra ambulans helikopterle Gaziantep Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)