Z Kart’ Puanları Sorgulamak Çok Kolay

Zeytinburnu Belediyesi’nin “Atık Kazanç Projesi” kapsamında ilçe sakinlerine dağıtılarak kullanımına yaygın bir şekilde başlanan Z Kart uygulamasında, puan bakiyesi sorgulamak artık çok kolay. Vatandaşların kazanılan ve harcanan puanları görüntüleyebileceği bilgi ekranı www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayında.

Anlık tüketim ve kullanımların 1 gün sonra görüntülenebildiği sisteme erişim için kart numarasının tamamı ve telefon numarasının son 4 hanesinin girilmesi yeterli oluyor. Açılan ekranda harcamalar ve yüklemeler şeklinde iki başlıkta kart hareketlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonunuza Metropol Card uygulamasını indirerek puan takiplerinizi mobil olarak yaparken, ekstra 5 TL hediye puanı da kazanabiliyorsunuz.

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