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Z Kart’ Puanları Sorgulamak Çok Kolay

Zeytinburnu Belediyesi’nin “Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca” projesiyle hayata geçen “Z Kart” puan yükleme sisteminde biriken ve harcanan puanları www.zeytinburnu.istanbul adresinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2021 Perşembe 13:35
Z Kart’ Puanları Sorgulamak Çok Kolay
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Zeytinburnu Belediyesi’nin “Atık Kazanç Projesi” kapsamında ilçe sakinlerine dağıtılarak kullanımına yaygın bir şekilde başlanan Z Kart uygulamasında, puan bakiyesi sorgulamak artık çok kolay. Vatandaşların kazanılan ve harcanan puanları görüntüleyebileceği bilgi ekranı www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayında.

Anlık tüketim ve kullanımların 1 gün sonra görüntülenebildiği sisteme erişim için kart numarasının tamamı ve telefon numarasının son 4 hanesinin girilmesi yeterli oluyor. Açılan ekranda harcamalar ve yüklemeler şeklinde iki başlıkta kart hareketlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonunuza Metropol Card uygulamasını indirerek puan takiplerinizi mobil olarak yaparken, ekstra 5 TL hediye puanı da kazanabiliyorsunuz.

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