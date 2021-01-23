Yusuf Yonucu GZP’nin İlk Mahalle Başkanı Oldu

ESMAÜL HÜSNA SAYISI OLAN 99 İLE AYNI SAYIDA OLAN YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ 2019 DA OLUŞTURULDU…

2019 Yılında ise ALLAH'ın En Güzel 99 ismi olan Esmaül Hüsna'ya izafeten 99 kişiden meydana gelen GELECEĞİM ZEYTİNBURNU PLATFORMU YÜKSEK İSTİŞARE (GZP.YİK.) Kurulu kuruldu.

KURUCU BAŞKAN HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

Yürütme Kurulu Üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucu Zeytinburnu ilçemizin 13 mahallesine bir başkan ve 10 kişiden oluşan bir Mahalle yönetim kurulu oluşturma kararı almıştık.

Planlı ve kararlı çalışmalarımız kapsamında ilk Mahalle başkanımızı 22 Ocak 2021'de ilçemizin en kalabalık nüfusuna ve seçmenine sahip olan TELSİZ MAHALLESİNE Doğma büyüme Zeytinburnu'lu olan banka emeklisi Kolleksiyoner değerli Büyüğümüz Yusuf Yonucu ‘nun atamasını yaptık.

Zeytinburnu'nuza hayırlı ve uğurlu olsun ...

Diğer Mahalleler içinde başvuru yapan arkadaşlarımız dostlarımızı var şu an istişarelerimiz devam ediyor.

Zamanı gelince diğer mahalle başkanlarımızı da peyder pey açıklayacağız inşallah.

İlk Mahalle başkanımız Yusuf Yonucu' ya yeni görevi hayırlı ve uğurlu olsun.

"HER ŞEY ZEYTİNBURNU İÇİN..."

"İnsanların En Hayırlısı Diğer İnsanlar'a Faydalı Olandır " Hadis-i Şerif

"Zeytinburnu İçin Artık Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Olmayacak"

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)