Yöresel Günler Zeytinburnu’na Renk Katıyor

İLK GECE DOĞU ANADOLU GECESİ İLE BAŞLADI …

Zeytinburnu’nda farklı coğrafyalardan farklı kültürel zenginlikleri bir araya getirip, komşuculuk geleneğini 19 yıldır yaşatan Yöresel Günler Şöleni Doğu Anadolu gecesiyle başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner

9 gün sürecek şölende, ülkemizden ve farklı coğrafyalardan komşuların halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan ve komşuculuk geleneğini metropolde yaşatmaya devam eden ‘Yöresel Günler Şöleni’nin 19’uncusu Doğu Anadolu Bölgesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda 9 gün sürecek şölen kapsamında ülkemizden ve kardeş coğrafyalarımızdan farklı bölgeler kendine has gelenek ve kültürel değerleri ziyaretçilere tanıtacak.

“20 YILDA ZEYTİNBURNU’NA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ, DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ OLDU”

Yöresel Günler Şöleni’nin açılış gecesine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnululara yaptığı konuşmada, Zeytinburnu’nun gelişimi konusunda 20 yılda çok şeylerin değiştiğini ve değişmeye de devam ettiğini söyleyerek, “Dile kolay, Yöresel Günler Şöleni’nin 19’uncusunda beraberiz.

Bu 19 yılda kimler geldi, kimler geçti? Zeytinburnu’muz değişti, değişmeye de devam ediyor. İlçemize yeni güzellikler eklemeye devam ediyoruz. Zeytinburnu Millet Bahçemiz hizmete girdi.

Hepimizin ferahladığı, bir araya geldiği bir dinlenme alanı olarak istifade ediyoruz. Hemen yanına önümüzdeki aylarda ibadete açılacak olan Millet Camii’mizi inşa ettik. İleride camiimizle birlikte içinde kütüphane, taziye evi, emekliler kıraathanesi ve 4-6 yaş anaokulu olan bir külliyeyi de inşa etmiş olacağız. Marmaray Zübeyde Hanım Parkı, İzci Evi, yeni Bilgi Evlerimiz Zeytinburnulu hemşehrilerimize hizmet için bekliyorlar.

Zeytinburnu’muza yeni güzellikler eklemeye devam ediyoruz. 20 yılda hep birlikte Zeytinburnu’nda çok şeyin değiştiğini gördük ama bir tek şey değişmiyor.

Hemen hemen her gün Zeytinburnu sokak ve caddelerindeyiz. Zeytinburnu’muzun birliği, beraberliği, muhabbeti ilk günkü gibi değişmeden devam ediyor.

Bu akşam başlattığımız Yöresel Günlerle 9 gün boyunca yeniden kaynaşıp bir olacağız. Komşuculuk, muhabbet ve hürmet geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Doğu Anadolu Bölgesi ile başlayan 19. Yöresel Günler Şöleni; Ağrı, Bitlis, Elâzığ, Hakkâri- Şırnak, Malatya, Muş, Sason yöresi halk oyunları gösterilerinin ardından Cengiz Özkan ve Mehmet Demirbağ konseri ile son buldu.

44 YÖREDEN FARKLI KÜLTÜREL DEĞERLER BİR ÇATI ALTINDA

9 gün boyunca farklı bölgelerin ve coğrafyaların aynı çatı altında buluştuğu 19. Yöresel Günler Şöleni’nin takvimi ise şöyle: 24 Eylül Pazar İç Anadolu Bölgesi, 25 Eylül Pazartesi Marmara Bölgesi, 26 Eylül Salı Akdeniz Bölgesi, 27 Eylül Çarşamba Ege Bölgesi, 28 Eylül Perşembe Türk Dünyası, 29 Eylül Cuma Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 30 Eylül Cumartesi Rumeli Balkan Bölgesi, 1 Ekim Pazar Karadeniz Bölgesi. 44 yörenin halk oyunları, ezgileri ve lezzetlerinin Zeytinburnuluların beğenisine sunulacağı Yöresel Günler Şöleni, her gün Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda saat 20.00 itibariyle ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)