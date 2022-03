ZEYTİNBURNU HALKININ SORUNLARI ORTAK …

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve yönetimi ilçenin 13 mahallesinde yaşayan halk ile bir araya gelerek mahallerin sorun ve sıkıntılarını konuşuyor. Genel olarak her mahallede; Kentsel dönüşüm,iş isteme talebi, Can dostlarımıza mama , otopark sorunu ve göçmen meselesi ile akalalı sorunlar her mahallede güdeme geliyor.

Yeşiltepe başkanla Akşam Çayı Programı da verimli ve güzel geçti.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)