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Yeniden Refah Partisine Katılımlar Devam Ediyor

​​​​​​​Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu kurucu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar’ın başkanı olduğu Zeytinburnu teşkilatına önemli katılımlar devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2020 Perşembe 17:22
Yeniden Refah Partisine Katılımlar Devam Ediyor
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6.000 OY ALAN MUHTAR ADAYI YENİDENREFAH PARTİSİNE KATILDI

31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu Telsiz Mahalle muhtarlığına aday olan iş adamı aynı zamanda YAKİMDER başkanı A.Kadir Şengül Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe yönetimine katıldı.

Onur Dolar şunları söyledi “A.Kadir Şengül ilçemizin en aktif insanlarından birisidir.Kendisi uzun süredir Yeniden Refah Partisi olarak çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Kendisine partimiz çatısı altında siyaset yapmayı teklif ettik.Sağ olsun kendiside teklifimizi kabul ederek bize dahil oldu.Bizim kapımız önce Ahlak ve maneviyat diyen herkese açıktır. Zeytinburnu’nuna hizmet etmek isteyen herkesin geleceği kapı Yeniden Refah partisi olacak dedikten sonra A.Kadir Şengül’ün rozetini il başkan yardımcıları ve Zeytinburnu ilçe sorumlusu Kemal Avşar ile beraber rozetini taktı”.

İlçe başkanı Onur Dolar sözlerini ilçe icra kuruluna katılan Bayram Erkol’a ve İlçe yönetimine dahil olan A.Kadir Şengül’e’de yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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