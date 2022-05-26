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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Yaptığı programlarla dikkat çekiyor. 25 Mayıs 2022 tarihinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezinde yaptığı Mayıs ayı ilçe danışma meclisinde yoğun katılım olunca bir çok partili saatlerce ayakta danışma meclisi toplantısını izlemek zorunda kaldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 08:22
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
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NAZAR ETME NE OLUR ÇALIŞ SENİNDE OLUR

İlçe başkan yardımcılarından Barış Şenol’un sunduğu Mayıs ayı danışma meclisinin divan başkanlığını Teşkilat başkanı Fatih Cansız yaptı.

Danışma meclisi toplantısına yoğun katılım olması başta ilçe başkanı Onur Dolar akabinde ilçe yöneticilerini memnun etti.

İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR’IN KONUŞMASI MANİFESTO NİTELİĞİNDEYDİ

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar oldukça uzun bir konuşma yaparak adeta ilçe ve ülke yöneticilerine yönelik menifesto niteliğinde bir konuşma yaptı.

İŞTE ONUR DOLAR’IN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI

İlçe başkanı Onur Dolar konuşmasında Ak Parti hükümetinin 20 yılın sonunda halkı ekonomik olarak perişan ettiği ifade ederek kont fiyatları uçmuş,Kiralar uçmuş,halk geçinemiyor tencereler kaynamıyor halkımızın şu an içinde olduğu durumu anlatsam gülerce bu konuşma bitmez. Yeniden Refah Partisi dışındaki partiler aynı ekonomik düşünceleri paylaşıyor. Onların mantık ve düşüncesi ile ülkemizin sorunlarına çözüm bulmak imkansız. Bizim Mili ve bağımsız ekonomik modeller üretmeden bu sorunlardan kurtulmak mümkün değil. Ülke sorunlarını genel başkanımız ve partimizin üst düzey yöneticileri zaten çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ben birazda Zeytinburnu ilçesinin sorunlarından bahsedip sözü il başkan vekilimize bırakmak isterim.

JAPOYA VE GELİŞMİŞ ÜLKELER 8 ŞİDDETİNDEN DÜŞÜK DERPEMLERE DEPEREM BİLE DEMİYORLAR İLÇEMİZDE Kİ YAPILAR RÜZGARIN BİLE OLMADIĞI HAVADA KENDİLİĞİNDEN YIKILIYOR…

Bir çoğunuzun bildiği üzere gelişmiş ülkelerde 8 şiddet’e kadar depremleri depremden bile saymıyorlar. Oysa her sene ilçemizin bir mahallesinde apartmanlar kendiliğinden yakılıyor.

En son Sümer Mahallesinde olduğu gibi . Buna rağmen 1999 depreminden sonra ketsel dönüşüm alanı olarak anons edildiği halde minik birkaç örnek dışında ne yazık ki aradan geçen 23 yıla rağmen yani nerede ise çeyrek asırdır istenen kentsel dönüşüm olmadı.

Aynı siyasi otorite ne yazık ki rant odaklı yapılara hem yüksek imar veriyor hem de imar olmaması gereken yerlere imar vererek ilçemizi yaşanmaz hale getirdi.

Zeytinburnu’nun tamamı zaten 12 km. yüz ölçümlük bir alana sahip bunun yarısı mezarlık alanı ,diğer yarısı da konut alanı var. Yani istenseydi bu alanda 23 yılda tam bir dönüşüm yapmak mümkün olabilirdi.

Zeytinburnu Belediyesi hangi hakla halkın 3.000 m2lik yerini bir Arap firmasın veren Çevre ve Şehircilik bakanlığına hayır bunu yapamazsınız ilçe halkının bu yere ihtiyacı var demesi gerekmez miydi demesi gerekirdi ama dememiştir.

İlçemizin diğer bir sorunu da plansız göç ile gelen göçmenlerin oluşturduğu sorunlardan çok etkileniyor.

Bunun içinde yeterli çalışmaların yapıldığını ne yazık ki göremiyoruz .

İnşallah önce genel olarak akabinde de Zeytinburnu’nda iktidar olup halkımızın sorunlara derman olacağız dedi.

İlçe Başkanı Onur Dolar’ın konuşmasını izlemek için ZeytinKöy Tv YouTube ‘de izleyebilirsiniz…

Kaynak:  İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 26.05.2022 10:33
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