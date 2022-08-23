Yeniden Refah Partisi Üç Ayrı Noktada Aşure İkramı Yaptı

İLÇE BAŞKAN YARDICILARI İRFAN DUMRUL,MUZAFER BALKIŞ VE İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KENDİ ELLERİ İLE HALK’A AŞURE İKRAM ETTİLER …

Zeytinburnu ilçe genelinde Cuma günü Cuma çıkışında Seyitnizan Mahallesi Dutluk Camisi önünde Cuma’dan çıkan cemaate ,Cumartesi günü de 58 Bulvar Caddesi Trafiğe kapalı alanda Emine İnanç camisi önünde ve Merkezefendi Cumartesi pazarı girişinde toplamda 30 bin Kâse aşure ikram ederek bir rekora imza attılar.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcıları İrfan Dumrul ve Muzaffer Balkış yaptıkları Açıklamada Şunları Söylediler :

Başkanımız sayın Onur Dolar aşure ana dağıtım noktamız olan Emine İnanç Camisi önündeki programımızda oldukları için Dutluk Camisi ve Merkezefendi Cumartesi Pazarı girişinde yaptığımız aşure ikramının başında bizler bulunduk.

Parti olarak sürekli halkımız ile iç içeyiz. Her sene on binlerce hemşehrimize aşure, Mevldi-i Nebi'de Etli Pilav ve diğer önemli gün ve gecelerde halkımız ile bir arada olmaya özen gösteriyoruz.

Sürekli Halkımızın içinde olduğumuz için ülke genelinde 500 bin Zeytinburnu'nda ise 10.000 üye sayısına ulaştık.

Hızlı bir şekilde üye sayımız artıyor şeklinde konuşarak aşurelerini yiyen herkese afiyet olsun dileklerini ilettiler”

İlçe Başkan Yardımcıları İrfan Dumrul ve Muzaffer Balkış konuşmalarını aşure ikramında emek harcayan yönetim kurulu üyelerine,kadın kolları,gençlik kolları ve parti emektarlarına teşekkür ettiler.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)