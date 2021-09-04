Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?

YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLET İTTİFAKINDA MI YER ALACAK ?

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı kuruluşundan bu yana her yıl Muharrem ayında 30 bin kişiye aşure ikram etme geleneğini bu senede devam ettirdi. Zeytinburnu 58 Bulvar caddesi trafiğe kapalı bölgesinde bulunan Emine İnanç Camisi önünde yapılan aşure ikramı öncesi İlçe başkanı Onur Dolar basın mensuplarına bir konuşma yaptı.Akabinde merhum Erbakan Hoca'nın dava arkadaşlarından Abdullah Suratli hoca efendinin yaptığı duadan sonra halk'a aşure ikramı başladı.

Programa Zeytinburnu CHP ilçe başkanı Metin Doğan, CHP Meclis üyeleri ,CHP İlçe Yöneticileri,İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı ve yönetimi,HÜR DAVA Partisi Zeytinburnu ilçe Başkanı Naif Damar ve yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda davetli Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığının Aşure İkram programına katılım gösterdi.

HABERİN SONUNDAKİ VİDEOYU TIKLAYIP İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR'IN KONUŞMASINI VE ABDULLAH SÜRATLİ HOCAEFENDİNİN DUASINA AMİN DİYEBİLİRSİNİZ...