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Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?
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Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı kuruluşunun üçüncü yılında da Zeytinburnu ilçesinde her sene olduğu gibi bu senede 30 bin kişilik aşure ikramı yaptı. Bu sene Millet ittifakının kurucu partisi olan CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan,CHP Meclis üyeleri ve parti yöneticileri kalabalık bir heyet ile aşure programına katılım gösterdi. İttifakın 2.Büyük partisi olan İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben de nerede ise bütün yönetimi ile Yeniden Refah Partisinin Aşure programına katılım gösterdi. HÜDA PAR Zeytinburnu ilçe başkanı Naif Damar'da Yardımcıları ile beraber aşure programına katıldı. Özellikle Millet İttifakının 2 büyük Partisinin ilçe başkanlarının yoğun katılım göstermesi acaba Yeniden Refah Partisi Millet İttifakı içinde mi yer alıyor sorunu akla getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Eylül 2021 Cumartesi 17:34
Yeniden Refah Partisi Millet İttifakında mı Yer Alacak ?
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YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLET İTTİFAKINDA MI YER ALACAK ? 

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı kuruluşundan bu yana her yıl Muharrem ayında 30 bin kişiye aşure ikram etme geleneğini bu senede devam ettirdi. Zeytinburnu 58 Bulvar caddesi trafiğe kapalı bölgesinde bulunan Emine İnanç Camisi önünde yapılan aşure ikramı öncesi İlçe başkanı Onur Dolar basın mensuplarına bir konuşma yaptı.Akabinde merhum Erbakan Hoca'nın dava arkadaşlarından Abdullah Suratli hoca efendinin yaptığı duadan sonra halk'a aşure ikramı başladı.

Programa Zeytinburnu CHP ilçe başkanı Metin Doğan, CHP Meclis üyeleri ,CHP İlçe Yöneticileri,İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı  ve yönetimi,HÜR DAVA  Partisi Zeytinburnu ilçe Başkanı Naif Damar ve yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda davetli Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığının Aşure İkram programına katılım gösterdi.

HABERİN SONUNDAKİ VİDEOYU TIKLAYIP  İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR'IN KONUŞMASINI VE ABDULLAH SÜRATLİ HOCAEFENDİNİN DUASINA AMİN DİYEBİLİRSİNİZ...

Son Güncelleme: 04.09.2021 18:51
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