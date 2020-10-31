Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi Vesilesi İle Binlerce Kişiye Etli Pilav ve Ayran İkram Etti

İLÇE BAŞKANI MALİ MÜŞAVİR ONUR DOLAR EFENDİMİZİN DÜNYAYA TEŞRİFLERİ OLAN MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI MÜNASEBETİ İLE HALKIMZA İKRAMDA BULUNMAK İSTEDİK…

Zeytinburnu ilçesinde bulunan hiçbir siyasi partinin,sivil toplum kuruluşunun yapmadığı güzel bir geleneği yaşatmaya çalışan Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanlığı son peygamber Hazreti Muhammedin dünyaya geliş ay olan Rebiyülevvel ayının 12.gününe denk gelen Mevlid-İ Nebi münasebeti ile bilerce kişiye Pandemi Kurallarına riayet edilerek etli pilav ve ayran ikram etti.

Yeniden Refah Partisi İlçe başkanı Onur Dolar İstanbul Times Gazetesi ve Tv ile Zeytinburnu Haber Haber Gazetesine şunları :

Yeniden Refah Partisi her ne kadar yeni kurulan bir partide olsa geçmişimiz ve misyonumuz 1969’da kurulan Milli Selamet Partisine kadar gider. Biz Şuan Milli Görüş davasının savunucusuyuz.Daha önce merhum Erbakan hocamızın yaptığı gibi bizde iktidara gelir gelmez memur ve işçinin maaşlarına ciddi bir zam ile işe başlayacağız.

Genel Başkanımız Dr.Muhammed Fatih Erbakan‘ın Milli kaynaklar kitabından da bahsettiği gibi bizim ülke olarak yeteri kadar kaynağız var sorunumuz bu kaynakların adil dağıtılmamasında ADİL DÜZEN’in savunucusu olan partimiz bunu başaracak kadrolara sahiptir dedi.

İlçe başkanı Onur Dolar sözlerini şu şekilde sürdürdü,Zeytinburnu’nda bu sene pandemi kurallarına harfiyen uyarak Mevlid-i nebiyi kutladık. Bu sene 58 Bulvar caddesi dışında Merkezefendi mahallesinde bulunan Cumartesi pazarının girişinde de etli pilav ve ayran ikramı yaptık.

Merkezefendi Dağıtımının sorumlusu olan ilçe başkan yardımcıları İsmail Çelebi,İrfan Dumrul'Saddetin Başaran ve Yaşar Çalık'da hem ikramlara hem de üye stantlarına yoğun ilgi olduğunu söyleyerek Zeytinburnu halkına teşekkür ettiler.

58 BULVAR CADDESİNDE YAPILAN PROGRAM’IN DUASINI ABDULLAH SÜRATLİ HOCA,MERKEZEFENDİ MUHTARLIĞI ÖNÜNDE YAPILAN DUAYI DA İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI SADDETİN BAŞARAN YAPTI…

58 Bulvar caddesi Trafiğe kapalı alanda yapılan duayı Abdullah Süratli Hoca yaptı.Süratli Hoca duaya başlamadan önce peygamber efendimizin Çocukları çok sevdiğini ifade ederek sizde etli pilav dağıtırken lütfen yavrularımıza öncelik verin dedikten sonra Yeniden Refah Partisinin başarısı ve ümmeti Muhammed’in selameti için dua etti.

Pilav ve ayran dağıtımı pandemi kurallarına göre hijyenik bir ortamda ateş ölçümü yapıldıktan sonra ikram yapıldı.

Kadın kolları da ayrı bir stant açarak kadınlara etli pilav ve ayran ikramı yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)