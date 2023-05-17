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Yeniden Refah Partisi Kendi Alın Teri İle TBMM’ye Girdi

Merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra kurulan partiler içinde kendi logosu ile 14 Mayıs seçimine girip helal ve temiz oyları ile İstanbul’un her bölgesinde birer Kocaeli ve Konya’ da bire vekil çıkarak meclisi 5 vekil gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2023 Çarşamba 20:25
Yeniden Refah Partisi Kendi Alın Teri İle TBMM’ye Girdi
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GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF.DR DOĞAN AYDAL DR.FATİH ERBAKAN’IN MECLİS GİRMESİ İÇİN 2.BÖLGEDE ÇOK ÇALIŞTI,BU KAPSAMDA ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE 2 BÜYÜK ETKİNLİĞE KATILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 2.Bölge 2.sıra Milletvekili adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ilki Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz salonunda yapılan Başmüşahit toplantısından sonra partililere kaynak paketleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Daha sonraki toplantı ise Belgratkapı Sosyal tesislerinde Mahalle muhtarları, dernek bakanları ve STK yöneticilerinin davetli olduğu yemekli toplantıda Prof. Aydal muhteşem bir performans ile katılımcılara yine kaynak paketleri ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılına bu tür çalışma ve çabalar sonucu Yeniden Refah Partisi kendi alın teriile İstanbul’da 3 Kocaeli ve Konya’da da birer tane olmak üzere aldığı % 2.8 oy oranı ile TBMM’ne toplamda 5 Milletvekili göndermeyi başardı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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