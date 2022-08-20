Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURNU KURUCU İLÇE BAŞKANI ONUR DOLAR : EN MİLLİ PARTİ BİZİZ DEDİ

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar İstanbul Times Tv den Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e aşure ikram proğramında gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu ”Öncelikle daha Erbakan Vakfı Döneminden bu yana her zaman bizlere tanıtım desteği verdiniz.İlçe ile alakalı bilgi birikimlerinizi bizimle paylaştınız bundan dolayı İstanbul Times Medya Grubu ve Zeytinburnu Time Gazetesi olarak genel yayın yönetmeni olarak Hüseyin Çetiner olarak size ve ekibinize teşekkür ederiz.

Yeniden Refah Partisi olarak dini günlerimizin unutulmaması adına farkındalık oluşturmak için yıllardır aşure, Mevlid-i nebi ve Ramazan iftarları başta olmak üzere birbirinden farklı programlara imza atıyoruz.

Yeniden Refah Partisi 150 milyar dolarlık Milli kaynak paketi ile halkımızı refaha kavuşturacak. İktidara gelir gelmez asgari ve emekli maaşlarına % 150 zam yapacağız. Biz ne yalan söyleriz nede halkımızı aldatırız. Zeytinburnu’nda 10.000 ,Türkiye genelinde ise 500.000 bin üyemiz oldu. Üye sayısını en Çok arttıran partiyiz. AKP ‘nin gerek dini olarak gerekse de Ekonomik olarak artık ülkemize vereceği bir şey kalmadı. Yeniden Refah Partisi olarak hem kadro, hem de proje olarak ülkemizi yönetmeye hazırız. Halkımızın partimize karşı gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederiz.

ZEYTİNBURNU İLÇESİNİN EN ÇOK ÇALIŞAN SİYASİ PARTİSİ OLDULAR

ONUR DOLAR : İL BAŞKANIMIZ ATANDI VİTES YÜKSELTTİK YARIN SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar kurucu il başkanımız bir süre önce başka göreve verilmek üzere il başkanlığı görevinden alınmıştı. Yerine kısa bir süre önce Mustafa Doğan atandı.

GENEL BAŞKANIMIZ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan açıklamasında, 1990’lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı’nda aktif bir şekilde görev yapan, yüksek lisansını Almanya’da Aachen Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan ve iş hayatında yurt içi ve yurtdışında üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunan İl Başkanı Mustafa Doğan’a görevinde başarılar dileyen Erbakan, eski il başkanı Hüseyin Terzi’ye de yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan’ın uzun süre Türk Hava Yolları’nda üst düzey yöneticilik yaptığı ifade edildi.

MUSTAFA DOĞAN KİMDİR?

Mustafa Doğan 1978 yılında Almanya’da doğan ve orta öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Doğan, siyasetle ilk gençlik yıllarında, Refah Partisi'nde aktif olarak yer alarak tanıştı.

Doğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde Kimya bölümü üzerine üniversite de eğitim görürken Milli Gençlik Vakfı'nda (MGV) üniversite teşkilatında faaliyet gösterdi.

Aachen Üniversitesi’nde kimya bölümünde Almanca ve kimya üzerine eğitim aldı. Münster Üniversitesi’nde “Nano Teknoloji” üzerine yüksek lisansını tamamlayan Doğan, o yıllarda da Milli Görüş organizasyonlarında de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Almanya İlaç Sanayi’nin önde gelen firmalardan Bayer’de Ar-Ge bölümünde çalışmalar gerçekleştiren Doğan, sonrasında Türk Hava Yolları’nda satış biriminde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Satış Başkan Yardımcılığı Amerika Kıtası görevini 7 yıl sürdürdükten sonra görevinden ayrıldı.

Mustafa Doğan, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir.

İL BAŞKANI MUSTAFA DOĞAN’IN STK ÇALIŞMALARI

Mustafa Doğan’ın 2002’den günümüze kadar görev yaptığı STK’lar arasında Avrupa Milli Görüş Teşkilatı olan IGMG Aachen’de yöneticilik, Anadolu Gençlik Derneği Başakşehir ilçe yönetim kurulu üyeliği , İnternational Youth Forum (İYFO), İlim Yayma Cemiyeti, Tekder gibi kuruluşlar bulunuyor.

ARI GİBİ ÇALIŞAN BİR TEŞKİLAT OLDULAR …

Gerek STK. gerek mahalle muhtarları ile kurdukları iletişimde başarı sağlayan Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe teşkilatı yaptığı samimi ve içten çalışmaları ile ilçe halkından tam not alıyor.

Kaynak. : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)