“Yeldeğirmenlerine Karşı” M. Zahit Büyükişliyen Retrospektif Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor

Kazlıçeşme Sanat 2023 yılının ilk sergisi için kapılarını; 6 Ocak Cuma günü M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi ile açıyor. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yaptığı serginin açılışı saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif resim sergisine ev sahipliği yapacak olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlediğimiz bu retrospektif sergisiyle, kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor, bize bu fırsatı verdiği için hocamıza ve sergide emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

SERGİ, TÜM DÜNYANIN DİKKAT KESİLDİĞİ MESELELERİ KONU ALIYOR

“Sanatçılık bir meslek değildir, ben her zaman böyle düşünüyorum. Yalnızca bir icra işi değildir sanatçılık, ruhuyla, beyniyle, duruşuyla ortaya konan bir özgünlüktür.” diyen Büyükişliyen, eserlerini, yaşamı anlamlandırma ihtiyacını, insanın dünya ile ilişkisini sorgulayan bir anlayışla ele alıyor.

Büyükişliyen, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler olan hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiyor. “Bu konular sanatın konusu olabilir mi?” diye yadırganmayı göze alan sanatçı 50 yılı aşkın bir zamandır üretmeye devam ediyor.

Usta ressam, kendisine dışarıdan bakarak kavrayabilen, acılar çeken, başarıyı, huzuru, sevilmeyi ve güven duymayı özleyen insanın öyküsünü soyut anlatımlarla ifade ediyor. Bizi biz yapan çevre ve rastlantılar arasında, sanatı, görsel ve fikri dünyamızın önemli bir bileşeni olarak kurguluyor ve her alandaki sanat eserinin bireysel algı ve sezgilerle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Sanatseverler, “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisini 19 Mart’a kadar pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edebilecek.

ZAHİT BÜYÜKİŞLİYEN HAKKINDA

1946 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta eğitimini İskenderun, İstanbul ve Mersin’de sürdürdü. 1964’de İskenderun Lisesi’nden mezun olarak, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü kazandı. 1965’de Yağlıboya bir resmi Devlet Resim Heykel sergisine kabul edildi. 1966’da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. 1967’de Konya-Ereğli İvriz Öğretmen Okulu’nda resim öğretmenliğine atandı. 1970’de İskenderun Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. 1971 Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak plastik sanatlarda uzmanlık eğitimi görmek üzere Batı Almanya’ya gönderildi. 1972’de Goethe Institut’de Almanca dil eğitimi gördü. 1972’de Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde uzmanlık eğitimine başladı. 1976’de “Türkiye’de kırsal kesimden büyük kente göç ve büyük kentlerin çevresinde oluşan gecekonduların Türk resminde algılanması ve yorumlanması” konulu tezini başarıyla vererek, Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1976’da Gazi Eğitim Fakültesi olan Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1983’de İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Türk Resminde Ankaralı Sanatçıların Etkinliği” konulu teziyle doktora yaptı. 1984’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açılan sınavı kazanarak doçent oldu. Heykel Bölümü Başkanlığı’na atandı. 1985’te Doçentliğe atandı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı seçildi. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekan yardımcısı oldu. 1992’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde profesörlüğe atandı. 1997’de Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Dekan yardımcısı ve Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.