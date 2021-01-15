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YEDAM Bağımlılıkla Mücadele İçin Zeytinburnu’nda

​​​​​​​Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’nin Zeytinburnu Merkezefendi’de faaliyete geçen merkezi, ilçedeki tütün, alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı ile mücadele edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2021 Cuma 18:32
YEDAM Bağımlılıkla Mücadele İçin Zeytinburnu’nda
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Tüm Türkiye genelinde 68, İstanbul’da 12 adet merkezi bulunan tütün, alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı ile mücadele konusunda faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kısa bir süre önce Zeytinburnu Belediyesi ile bağımlılıkla mücadeleye yönelik iş birliği protokolü imzalamıştı. Bu protokol kapsamında, YEDAM’ın Zeytinburnu’nda açılan yeni merkezi; 2 klinik psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 1 halkla ilişkiler uzmanı ile faaliyetlerine başladı. Zeytinburnu YEDAM’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, Yeşilay Genel Müdürü Nurullah Atalan ve YEDAM Müdürü Melike Şimşek eşlik etti. Başkan Arısoy, Yeşilay ve YEDAM yetkililerinden merkezin ilçede yürüteceği bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.
“YEDAM’LA BİRLİKTE ÇOK İNSANIN HAYATINA DOKUNACAĞIZ”
Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele konusundaki önceliğinin ve etkinliğinin tartışılmaz olduğunu, bu doğrultuda YEDAM gibi bir merkezin Zeytinburnu’nda olmasından son derece memnun olduklarını kaydeden Başkan Arısoy, “Yeşilay ve YEDAM’ın faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak kalması için burada yürütülecek olan faaliyetler bizim için çok önemli. Buradaki asıl amacımız, gençlerimize önleyici hizmetler sunarak en başından zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak olmalı. Bu yüzden YEDAM’la birlikte okullarımızda bilinçlendirici projeler yürütmek arzusundayız. Ben ailelerimizin de bu konu hakkında bilgilendirilmesinden yanayım. Bilinçlendirme çalışmalarına hane halkından başlarsak, problemlerin erkenden önüne geçme şansının daha yüksek olacağı kanaatindeyim. İlçemizde YEDAM’la birlikte çok fazla insanın hayatına dokunacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.
AKDEM İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Zeytinburnu İlçesi ve civar semt/ilçelerde bağımlı ya da bağımlı yakınlarına ulaşarak YEDAM’a gelmelerini sağlayarak hizmet sunacak. Bu anlamda işbirlikleri geliştirerek; İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, civar hastanelerin ilgili birimleri ve muhtarlıklar ile ortak çalışacak. Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ve Zeytinburnu YEDAM arasında bir koordinasyon ekibi oluşturuldu. Böylece YEDAM, Zeytinburnu’nda yürüttüğü faaliyetlerde AKDEM ile ortak hareket ederek, birbirini tamamlayan hizmetler sunacak.
Kaynak: İstanbul Times Haberajansı (İTHA) 
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