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Yazar ve Meddah Yusuf Duru Gençlerle Buluştu

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ettiği ‘Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’nin bu ayki konuğu çocuk edebiyatı yazarı ve meddah Yusuf Duru oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 17:23
Yazar ve Meddah Yusuf Duru Gençlerle Buluştu
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Gençlerle edebiyat dünyasının önemli isimlerini her ay buluşturmaya devam eden Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin bu ayki konuğu Yazar ve Meddah Yusuf Duru oldu. Duru, Bilgi Evlerinin küçük misafirleri ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

HER NÜKTESİNDE BİR KISSADAN HİSSE…
“Kendisi ciddi bir ilim adamı!” cümlesi ile sohbete başlayan Yusuf Duru, Nasreddin Hoca’nın çok bilinmeyen yönlerini anlattı. Nasrettin Hoca fıkralarını canlandırarak çocukların ilgisini çekmeyi başaran Duru, Nasrettin Hoca’nın sadece fıkra anlatan bir güldürü ustası olmadığını onun aynı zamanda ciddi bir ilim adamı, iyi bir müzisyen, hafız, astronom ve tıp ilimcisi olduğunu belirtti. “Okuduğunuz ya da dinlediğiniz fıkrayı vicdan, akıl ve mantığınız kabul etmiyorsa, o Nasrettin Hoca’nın değildir. Çünkü kendisinin meselesi mütebessim bir çehre ile insanlara güzellikleri anlatmaktır. Kıssadan hisse çıkarmak, insanların hatalarından ders almalarını sağlamak için ince nükteler yapmak zaten bir zekâ işidir.” sözleriyle bir kez daha Nasrettin Hoca’nın değerini vurguladı.

“DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”
“Bütün dünyaya sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü anlatan Mevlana gibi Yunus Emre gibi ve Nasrettin hoca gibi değerlerimize biz sahip çıkmazsak başkalarının kültürü olur. Bize düşen en büyük sorumluluk kültürümüze, değerlerimize sahip çıkarak bunları korumaktır.” diyen Yazar ve Meddah Yusuf Duru, sohbet sonunda ‘Nasreddin Hoca’ kitabını Bilgi Evi öğrencileri için imzaladı.

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