Yazar Salih Zengin Bilgi Evi Üyeleriyle Buluştu

Çocukları her ay kitap dünyasında geziye çıkaran, yepyeni ufuklara farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin Gençlerle Baş Başa buluşmalarının bu ayki konuğu Yazar Salih Zengin oldu. Zengin, genç kitapseverlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

HERKESİN SEVECEĞİ BİR KİTAP VARDIR..!

“Kitap okumayı sevmek kolay iş değil! Ama kitap da sevilmeyecek bir şey değil. Kitap okumayı sevmeyen biri kendi ruh dünyasına uygun bir kitapla karşılaşmamıştır. Herkesin sevebileceği bir tarz ve konu mutlaka vardır. Kişi ne istediğini biliyorsa ve kendini tanımışsa okumayı sevmemesi diye bir şey söz konusu değildir.” diyerek sözlerine başlayan Yazar Zengin, çocuklara kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanacaklarına dair bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

“ZİHNİMİZİ KİTAPLA BESLEYEBİLİRİZ”

Kitaplardan ve Türkiye’deki okuma oranından da bahseden Zengin; “Türkiye’nin yüze 90’ı okuma yazma biliyor ancak okuma yazma bilmekle okur olmak aynı şey değil. Gerçek bir okur sürekli okuma halindedir. Ama ben inanıyorum ki siz çocuklar bu algıyı yıkacaksınız.” dedi. Yazar Zengin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kitap, her gün her an yanımızda dolaştıracağımız bir ihtiyaç olmalı. Yani kitaplar, boş zamanlarımızı dolduracak bir araç değildir. Nasıl ki bedenimizin sağlığını muhafaza etmek için yemek yiyorsak, zihnimizin besinini de kitaplardan almalıyız. Kitap okumadığımızda zihnimizin kapasitesi düşmeye başlar.”

Yazar Salih Zengin söyleşinin ardından Bilgi Evi üyeleri için “Devekuşları Plan Yapmaz” isimli kitabını imzaladı.