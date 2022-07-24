Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar Hafız Oldu

PROGRAMIN SUNUCULUĞUNU Abdülmetin Karakum YAPTI

Beytullah Asım Soysal Hoca ve arkadaşlarının organize ettiği icazet programında Başarılı bir sunum yapan Abdülmetin Karakum hoca’nın katılımcılardan tam not aldı.

Programda ilk olarak Halil Elbeyli ve akabinde ise Abdulmecid Altaş aşrı şerif okudu.

Daha sonra ise kısa bir süre önce hakka uğurlanan merhum Mahmut Ustaosmanoğlu’nun rahle-i tedrisatından geçen Mahmut Eren Hocaefendi herkesin bilgisi oranında istifade edeceği güzel bir vaaz verdi.

İşte, Afganistan,Özbekistan,Makedonya ve Suriye’li hafızlarında içinde olduğu hafızların isimleri ve vilayetleri:

ŞİŞLİ OSMANBEY MEDRESESİNDE MEZUN OLAN HAFIZLAR

1-Namık Aydın (Kastamonu)

2-M.Talha Zerengül ( Erzincan )

3-Enes Duman (Ordu)

4-Hüseyin Çınar (Sivas)

5-Cihat Kurt ( Karaman)

6-Usame Abdullah( Halep)

7-Ubeydulah Önügören ( Niğde )

8-Enes Ensar (Giresun)

9-M.Efe Bali (Malatya)

10- Enes arı (Sivas)

11-Ahmet Karakaya (Ordu)

12-Mustafa Karasoy ( Bayburt )

13-Y.Efe Boğatekin (Malatya)

14-Y.Emre Çörte (Zonguldak)

ZEYTİNBURNU MEDRESESİNDE MEZUN OLAN HAFIZLAR

15-Beytullah Bulut (Özbekistan)

16-Emrah Çalışkan (Makendonya)

17-Yunus Talha özer ( Niğde )

18-Ahmet Enes Özkan (Niğde)

19-Abdulselam Fatalon (Suriye)

20-Ferit Hanşehzade (Afganistan)

Bizde Yayın Grubu olarak hafızları,ailelerini ve hocalarını kutlarız .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)