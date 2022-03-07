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Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin ilçedeki market denetimleri yoğun bir şekilde sürüyor. Son günlerde özellikle yağ satışları konusunda vatandaşlardan gelen şikâyetleri anında değerlendiren ekipler, fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketlere denetimlere devam ediyor. Bir işletmeye yapılan uygulamada depoda stoklanan yağları bulan zabıta ekipleri, ürünleri depodan çıkarttırarak vatandaşlara satışa sunulması için raflara dizdirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 12:07
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
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Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri ürünlere fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan işletmelere göz açtırmıyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren Zabıta Ekipleri, son günlerde yağ satışlarının artmasını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketlere denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gelen şikayet üzerine ilçedeki bir markete yapılan uygulamada 4.5 litrelik ayçiçek yağının raf fiyatının aynı gün içerisinde 125 TL’den 145 TL’ye satıldığı, yine farklı işletmelerde raflarda olmayan yağların depolarda saklandığı Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından tespit edildi. Denetim neticesinde depodaki yağların çıkarılarak satışa sunulması sağlanırken etiket fiyatları da düşürüldü. Bazı işletmelerin çalışma ruhsatının da olmadığını gören yetkililer, Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere tespit tutanağı tutulurken, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa istinaden işlem başlattılar.

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