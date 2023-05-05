Veliefendi Mega Gardenpark Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Temelleri Atıldı (VİDEOLU)

Veliefendi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapasamında Mega Gardenpark Zeytinburnu Projesi’nin temeli atıldı.

Törende konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “2019 yılından bu yana, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile doğrudan veya dolaylı 2 bin 394 konutu dönüştürdük ve dönüştürmeye devam ediyoruz. Kentsel Dönüşüm İmar Planı ile 2021’den itibaren, geçen ayın sonuna kadar 3 bin 436 bağımsız yenilendi. Bütün derdimiz bir ailenin daha güvenli yapıya kavuşması. Seçilmemizin ardından ilk meclis kararımız Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulmasıydı. O günden bugüne gerçekten bir ilçe belediyesini aşan başarıya imza attık.” şeklinde konuştu.

“2’NCİ ETABIN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ”

Zeytinburnululara çağrıda bulunan Arısoy; “Bütün komşularımdan ricam, mutabakat ile uzlaşsınlar. 2’nci etabın da biran önce başlamasını istiyoruz. Bu temel atma töreninin bunu hızlandıracağını düşünüyorum.” dedi.

VELİEFENDİ, 2015 YILINDAN BERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU

Veliefendi Mahallesi’nde ilk kazmanın 2015 yılında vurulduğunu kaydeden Başkan Arısoy süreci şöyle anlattı: “8 yıl önce burada bir müteahhit maliklerle oturup anlaşmaya başladı. Ancak Ocak 2016’da bina yıkılmış, riskli yapılar yıkılmaya başlamış. Daha sonra müteahhit ve malikler arasında hak dağıtımlarıyla ilgili pürüz çıkınca maalesef bütün çalışma durmuş. Biz de belediye olarak Zeytinburnu’nda, ‘Veliefendi Kentsel Dönüşüm Mağdurları’ diye bir grup oluşturduk. 2019’da bu konuyu ele aldık. Bu bölgenin rezerv alana alınması kabul edildikten sonra meseleyi derinlemesine ele aldık. Sorunları tek tek çözmeye çalıştık. Maliklerle konuşarak mutabakatlarını aldık. Ağustos 2020’de bunu tamamlayabildik. Geçen ay 24 Nisan 2023’te ruhsatını verdik. Bugün de temelini atıyoruz. Bugün temelini attığımız proje 288 daire. İnşallah teslim edilmesi, uzun sürmeyecek.”

ARISOY, “KİRA YARDIMI ALAMAYANLARIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”