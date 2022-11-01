banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
sisli
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.076,15
ALTIN
988,26
DOLAR
18,62
STERLİN
21,49
EURO
18,50
Üsküdar’da Cumhuriyet Coşkusu İmamoğlu: 100’üncü Yılda Her Şey Çok Güzel Olacak
Üsküdar’da Cumhuriyet Coşkusu İmamoğlu: 100’üncü...
13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi
13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi
Vatan Caddesi'nde 99’uncu Yıl Coşkusu
Son Dakika
Vatan Caddesi'nde 99’uncu Yıl Coşkusu
Halkın % 87.5’i Başkan Öztekin’den Memnun
Son Dakika
Halkın % 87.5’i Başkan Öztekin’den...

Turnuva Başlıyor..!

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)’nin Zeytinburnu’nda ikamet eden veya eğitim gören 14-25 yaş arası sporcu gençler için düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası için kayıtlar başladı. Son başvuru tarihinin 12 Kasım Cumartesi 2022 olarak belirlendiği turnuvaya, www.zeygem.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırılabiliyor. Ayak Tenisi Turnuvası müsabakaları 19 Kasım Cumartesi 2022’de Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 10:33
Turnuva Başlıyor..!
banner171

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ

14-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan ZEYGEM Ayak Tenisi Turnuvası’nda, her bir takım 2 oyuncudan oluşacak. Başvuru yapan kişi takım sorumlusu olarak kabul edilecek ve başvuru şartlarına uygun bir isim daha belirtmek zorunda olacak. Eleme usulüne göre gerçekleşecek turnuvada müsabakalar, 3 set üzerinden oynanacak ve 2 set alan takım galip sayılacak. Setler 11 sayıda tamamlanacak. ZEYGEM tarafından yapılan açıklamada; her kategorinin birincileri için 3 bin TL ve spor seti, ikinciler için 2 bin TL ve spor seti, üçüncüler için ise 1.000 TL ve spor seti ödülü dağıtılacağı duyuruldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi
13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu M.Kemal Atatürk'ün Anıtına Saygı Duruşu Ve Çelenk Töreni Yapıldı
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu M.Kemal Atatürk'ün Anıtına Saygı Duruşu Ve Çelenk Töreni Yapıldı
‘Geleceğin Ustaları’ Belli Oldu
‘Geleceğin Ustaları’ Belli Oldu
Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
14 İlkokulda 5 Bin Öğrenciye El Yıkama Alışkanlığı Kazandırılıyor
14 İlkokulda 5 Bin Öğrenciye El Yıkama Alışkanlığı Kazandırılıyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169