Turnuva Başlıyor..!

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ

14-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan ZEYGEM Ayak Tenisi Turnuvası’nda, her bir takım 2 oyuncudan oluşacak. Başvuru yapan kişi takım sorumlusu olarak kabul edilecek ve başvuru şartlarına uygun bir isim daha belirtmek zorunda olacak. Eleme usulüne göre gerçekleşecek turnuvada müsabakalar, 3 set üzerinden oynanacak ve 2 set alan takım galip sayılacak. Setler 11 sayıda tamamlanacak. ZEYGEM tarafından yapılan açıklamada; her kategorinin birincileri için 3 bin TL ve spor seti, ikinciler için 2 bin TL ve spor seti, üçüncüler için ise 1.000 TL ve spor seti ödülü dağıtılacağı duyuruldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner