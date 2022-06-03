TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Zeytinburnu Farkı

Lise öğrencilerini temel, sosyal alanlarda ve uygulamalı bilim alanında araştırmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 53'üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla 53 yıldır yürütülen programa bu sene 25 bini aşkın proje ile yaklaşık 38 bin öğrenci başvuru yaptı.

1969 yılından beri düzenlenen program kapsamında bu sene final aşamasına kalan 216 proje, 30 Mayıs pazartesi gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda sergilendi. Serginin yanı sıra öğrenciler için program kapsamında sosyal etkinlikler de düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun başvuru yaptığı programın ulusal düzeydeki son aşaması olan final töreni ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın final aşamasında jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım alanları olmak üzere toplam 12 alanda öğrencilere 12 projede birincilik, 24 projede ikincilik, 36 projede üçüncülük ve 36 projede teşvik ödülü verildi.

Yarışmada Zeytinburnu Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öğrencileri Pelin Ağırman, Sabiha Gönülkırmaz ve Elif Şahin psikoloji alanında birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Ödüller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından öğrencilere verildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)