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The Sound Of Plants (Bitkilerin Sesi) eTwinning Projesi

Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Şule İncekalan'ın ortağı olduğu, Türkiye'den Sakine Rüzgar ve Arnavutluk'tan Bruna Lame tarafından kurulan ''The Sound of Plants'' eTwinning projesi bu ay sona eriyor. Projede Türkiye, İtalya, İspanya, Romanya, Arnavutluk ve Fransa'dan 21 öğretmen ve 189 öğrenci yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2021 Perşembe 17:25
The Sound Of Plants (Bitkilerin Sesi) eTwinning Projesi
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Bitkileri doğal ortamda tanıma, bitkiler üzerinde araştırma yapma, bitkilerin çeşitli özelliklerini tanıma ve yararlanmanın yollarını bilme, bitki türleri ile çevre koşulları arasında ilişki kurma, bitkileri koruma ve sevme bilincini artırmanın amaçlandığı projede problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği yapma gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmasının yanında farklı ülkelerden öğrencilerle iletişim kurarak yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Aralık ayında başlayan ve sona yaklaşan projede yapılan etkinlikler çok çeşitliydi. Türk ve yabancı ortakların öğrencileri projeye birbirinden güzel çalışmalarla katkı sağlayarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiler.

Bitkileri inceleme-araştırma, teraryum yapma, tohumlarla ve bitkilerle sanat çalışması, bitki yetiştirme, köklerden yemek yapma, bitkilerle deney yapma, doğadaki simetrik bitkileri inceleme, bitkilerin yolculuğunu anlatan hikâye kitabı yazma, eşleştikleri farklı ülkelerdeki arkadaşlarına bitki kartı yollama, bölgelerindeki endemik bitkileri araştırıp kitap oluşturma gibi birçok etkinlikle öğrenciler yaparak yaşayarak öğrendiler. Web-2 araçlarını da çokça kullanarak teknolojiyi kullanma becerilerini arttırdılar. Karışık ülke takımlarında farklı ülkelerden öğrencilerle eş zamanlı katıldıkları toplantılarda bitki çayları, meyve ve sebze salataları yapıp, yarışmalar düzenlediler. Farklı ülkelerin yer aldığı projede kültürel bir etkileşim sağlandı. Proje sonunda öğrenciler tarafından 'Bitkiler Ülkesine Yolculuk' hikâye kitabı ve 'Endemik Bitkiler' kitabı ile hazırlandı.

'Endemik Bitki' kitabı linki

https://www.storyjumper.com/book/read/98853136/609d3d2a92a5e#page/44

'Bitkiler Ülkesine Yolculuk' hikâye kitabı linki

https://www.storyjumper.com/book/read/106952196/609d38e4ab4fd#page/1

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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