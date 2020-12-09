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Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşümünde İhale Süreci Başladı

Zeytinburnu Belediyesi’nin Telsiz Mahallesi’nde inşa edilecek 281 konut ve 97 adet dükkânlı kentsel dönüşüm projesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşümünde İhale Süreci Başladı
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Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi daha hayata geçiyor. 281 konut ve 97 adet dükkândan oluşan Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor. Projeye destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizde bu yıl bitmeden ihale tarihi alacağımıza söz vermiştik. Nitekim de 3 Mart 2021 tarihine gün almış bulunmaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.“ dedi.

TELSİZ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nin bir bölümünde ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘riski alan’ ilan edilerek yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 281’i konut, 97 iş yeri olmak üzere toplamda 378 bağımsız birimi kapsayan projenin yürütücüsü Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olurken, projenin başlatılması için hak sahiplerinin 3’te 2 rızası aranmıştı.

Son Güncelleme: 09.12.2020 13:15
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