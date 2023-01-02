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Teknoloji Çağında Geleceği Şekillendirmek İçin ‘Hayat Dersleri” Devam Ediyor

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından gençlere teknoloji çağında geleceğe bakış konusunda önemli bilgiler ve yenilikçi fikirler sunan “İletişim Çağında Hayat Dersleri” seminerleri devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 15:08
Teknoloji Çağında Geleceği Şekillendirmek İçin ‘Hayat Dersleri” Devam Ediyor
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından gerçekleştirilen “İletişim Çağında Hayat Dersleri” seminerleri, teknoloji çağında gençlerin ufka bakışını genişletmek, bilgi ve yeni fikirlere odaklanmalarını sağlamak için iletişim mesleğinin usta isimlerini Zeytinburnulu gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Toplam 8 seanstan oluşan seminerin dördüncüsü, 04 Ocak 2022 Çarşamba günü, saat 18.30’da Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde, Moderatör Serkan Fıçıcı ve Prof. Dr. Ahmet Akın’ın katılımıyla gerçekleşecek. Seminerde ağırlıklı olarak; Gençlerin önündeki riskler ve fırsatlar nelerdir? Moda haline getirilen yaklaşımların arka planında neler var? Gündem ve gündem ötesi konuları işlenecek. Gençler üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akın, seminer boyunca akıllara takılan tüm soruları yanıtlayacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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