Tanpınar Zeytinburnu'nda Anılacak

Türk Edebiyatı’na, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Beş Şehir gibi değerli eserler kazandıran yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar 21-22 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu’nda düzenlenecek bir sempozyumla anılacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ‘Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu’nda büyük edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alınacak.

2 gün sürecek sempozyuma; Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın yanı sıra içerisinde çok sayıda akademisyenin de yer aldığı 28 konuşmacı katılacak. Vatandaşların ücretsiz olarak takip edebileceği sempozyum Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.

*VEFATININ 60. YILI ANISINA AHMET HAMDİ TANPINAR SEMPOZYUMU’NUN 1. GÜN PROGRAMI*

6 oturumda düzenlenecek sempozyumun açılışı 21 Ocak Cuma günü saat 15.00’de Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın başkanlığında gerçekleştirilecek. Tanpınar'ın çevresiyle olan ilişkilerinin, edebiyat tarihi üzerine olan bakış açısının, şehir kültürü hakkındaki fikirlerinin değerlendirileceği oturumun konuşmacıları Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Dr. M. Kayahan Özgül, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Doç. Dr. Turgay Anar olacak.

Sempozyumun ikinci oturumuna Beşir Ayvazoğlu başkanlık yapacak. Bu oturumda Tanpınar'ın öykülerini ve romanlarını nasıl kurguladığı, kahramanlarını yerleştirdiği mekânları Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Prof. Dr. Seval Şahin, Prof. Dr. Ahmet Sarı ve Muhammet Salman değerlendirecek.

*VEFATININ 60. YILI ANISINA AHMET HAMDİ TANPINAR SEMPOZYUMU’NUN 2. GÜN PROGRAMI*

Doç. Dr. Turgay Anar’ın başkanlık yapacağı sempozyumun üçüncü oturumunda; Prof. Dr. Hamdi Genç, Prof. Dr. Ali Utku, Ömer Hatunoğlu ve İbrahim Öztürkçü; Tanpınar'ın iktisat, oksidentalizm, kültürel bellek ve iç insan üzerine değerlendirmelerini içeren sunumlar yapacak.

Dr. Çimen Günay Erkol'un başkanlık yapacağı dördüncü oturumda Tanpınar'ın eserleri, eserlerinde kadına olan bakış açısı, toprak, bitkiler ve kökler hakkındaki fikirleri değerlendirilecek. Oturumda Prof. Dr. Halim Kara, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Doç. Dr. Fatih Altuğ konuşmacı olarak yer alacak.

Sempozyumun beşinci oturumunda Tanpınar’ın musiki anlayışı hakkında çıkan yeni arşiv bilgileri, Türk romanı hakkındaki fikirleri ve klasik şiir eleştirisi değerlendirilecek. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın başkanlığında gerçekleşecek oturumda, Prof. Dr. Cem Behar, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Berat Açıl değerlendirmelerde bulunacak.

Son oturum Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun başkanlığında, Ömer Erdem, Hayriye Ünal, Habil Sağlam ve Prof. Dr. Ertan Örgen'in katılımlarıyla yapılacak. Konuşmacılar, Tanpınar'ın şiiri ve poetik anlayışı ile şiirlerinde geçen temalar üzerinde duracak.