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Sokaklar Fesleğen Kokusuyla Baharı Karşılıyor
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Sokaklar Fesleğen Kokusuyla Baharı Karşılıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nde yıllardır devam eden fesleğen dağıtım geleneği bu bahar da bozulmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ilçe sakinlerini kapı kapı ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, balkonlardan sarkan sepetleri boş göndermedi…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2021 Salı 13:04
Sokaklar Fesleğen Kokusuyla Baharı Karşılıyor
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Gelenek bozulmadı, Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi yine fesleğen oldu. Zeytinburnu Belediyesi baharın gelişini bir klasik olan fesleğen dağıtımıyla kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşları balkonlarından selamlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşları bahar kokulu fesleğen ile selamladı. Apartmanlardan sarkan sepetler fesleğenle doldu taştı. Başkan Arısoy’a fesleğen dağıtımı sırasında Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları eşlik etti.
 

“ZEYTİNBURNU HER BAHAR FESLEĞEN KOKAR…”
 

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşlara fesleğenli bir sürpriz yapmak istediklerini belirten Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’muz baharı fesleğen kokusuyla karşılamaya alışmış bir ilçemiz. Her ne kadar kısıtlamalı günler geçiriyor olsak da, geleneği bozmak istemedik. Fesleğenlerimizi aldık, balkondan sarkan sepetleri doldurmaya devam ediyoruz. Kısa sürede güzel günlere tekrar kavuşmak dileğiyle, şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını kutluyorum.” dedi.


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