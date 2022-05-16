banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.390,79
ALTIN
911,76
DOLAR
15,54
STERLİN
19,22
EURO
16,24
Avrasya Hastaneler Grubu 12 Mayıs Hemşirelerinin Gününü Unutmadı
Avrasya Hastaneler Grubu 12 Mayıs...
İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …
Son Dakika
İstanbul Times Tv Özel ve...
Gazeteciler rüzgara karşı yürümelidir!(VİDEOLU)
Gazeteciler rüzgara karşı yürümelidir!(VİDEOLU)
Kılıçdaroğlu: Görevimiz, Bedel Ödeyenlerin Yanında Durmak
Kılıçdaroğlu: Görevimiz, Bedel Ödeyenlerin Yanında...

Sivrisinek İle Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisinek ve karasinek sorununa erkenden çözüm üreten Zeytinburnu Belediyesi, 13 mahallede kanal sisleme çalışması yaparak larva oluşumunun önüne geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:44
Sivrisinek İle Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçedeki tüm kanal sistemlerine sisleme çalışması yaparak, havaların ısınmasıyla oluşacak sivrisinek ve karasinek sorununa erkenden önlem aldı. Kanal sisleme çalışması yöntemi, özellikle sivrisinek oluşumunun henüz larva aşamasındayken önüne geçilmesinde etkin bir yöntem olarak kullanılıyor. Şimdiye kadar ilçede bulunan 13 mahallede 4’er defa kanal sisleme çalışması yapan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda ilçede kaynak olabileceği göz önünde bulundurulan yağmur suyu birikintilerinde de larva mücadelesi çalışmalarını rutin olarak yürütüyor.

YAZ DÖNEMİNDE DAHA YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK
Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vektörle mücadele kapsamında her mahalleye haftada iki defa ilaçlama yapılacak şekilde çalışmalarını yürütecek. Ayrıca cumartesi günleri ilçedeki 13 mahallenin tamamında, ana caddeler ilaçlanacak. Araç filosuna ilaveler yapan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde bulunan; park, bahçe, refüj, yeşil alan, site gibi ağaçların ve yeşil alanların yoğun olduğu yerlerde sivrisinek ve karasinek ile mücadeleye devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi
Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi
Dikkat! Evlilik Nedeni ile Boşanma Nedeni Aynı
Dikkat! Evlilik Nedeni ile Boşanma Nedeni Aynı
Engelli Gençler Vatani Görevde…
Engelli Gençler Vatani Görevde…
Boğaz Gezisi Yapmayan Kalmasın
Boğaz Gezisi Yapmayan Kalmasın
İstanbul'un En İlginç İzci Evi Zeytinburnu'nda
İstanbul'un En İlginç İzci Evi Zeytinburnu'nda

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169