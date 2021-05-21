Sivil Savunma Personelleri Arama Kurtarma Sertifikalarını Aldı

Zeytinburnu Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ekiplerinin üçüncü seviye sertifikaları verildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki 23 personel İstanbul AFAD İl Müdürlüğü’ndeki 1, 2 ve 3’üncü seviye arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra sertifikalarını almaya hak kazandılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Türkiye’de ilçe bazında ilk olan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi arama kurtarma ekibine sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz takdim etti. Sertifikalarını almaya hak kazanan ekipler olası bir afet durumunda arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecek.

AFAD PİLOT BÖLGE İLAN ETMİŞTİ

Sertifikaları dağıtan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi Türkiye’de Afet Yönetim Merkezi’ni kuran ilk ilçe olmuştu.

Kaymakamlığımızla ve AFAD koordinasyonuyla depremde ya da afette görev ifa edecek bir merkezi hazır etmiştik. Biz o merkezin hazır oluşunu Zeytinburnu’nda afete hazırlık anlamında bir başlangıç saydık.

O tarihten itibaren de İstanbul AFAD, Zeytinburnu’nu afete hazırlık anlamında bir pilot bölge ilan etmişti. Hatırlanacağı üzere bu merkezimizi İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da ziyaret etmişti.

Bugün AFAD ile birlikte bu eğitim merkezinde, Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’mizdeki oluşturduğumuz arama kurtarma ekibimizin üçüncü seviye sertifikalarını takdim etmeye gelmiş bulunmaktayız.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 23 personeli 1, 2, 3’üncü seviye arama kurtarma eğitimlerini tamamladılar, bugün de sertifikalarını aldılar.” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)