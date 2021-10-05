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Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi’nin ortak yürüttüğü eğitim projesinde, site çalışanlarına ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ ile ilgili eğitimler veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 16:05
Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 
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Sitelerde ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ Eğitimleri 

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi’nin ortak yürüttüğü eğitim projesinde, site çalışanlarına ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ ile ilgili eğitimler veriliyor.

Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan sitelerde çalışan personellere ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimleri veriliyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü eğitim projesinde, yaklaşık 350 site çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor.

DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVRE VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Haftanın 5 günü, her gün 2 sitede Çevre Mühendisleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerle; site personelinin, atıkların toplanması ve geri kazanımının sağlanması konularında bilgi ve maharetlerinin artırılması, iş sağlığı ve güvenliği hakkında donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında; çevre ve sıfır atık bilinci, sıfır atığın önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, sürdürülebilir atık yönetimi hususlarında verilen eğitimlerle daha sağlıklı bir çevre için harekete geçilirken; çalışanları korumak ve işyerinde işletme güvenliğini sağlamak üzere verilen bilgilerle de çalışanların beden ve ruh bütünlükleri açısından rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanıyor. 

TÜRKİYE’NİN İLK SERTİFİKALI SİTE ÇALIŞANLARI

Uygulanacak proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan personeller, Türkiye’nin ilk sertifikalı site personeli unvanını kazanmış olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.10.2021 16:08
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