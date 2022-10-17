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Şiirseverler Şairlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sezonun ilk “Bize Şairden Bahset” programının konuğu usta şair Hüseyin Atlansoy oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 14:10
Şiirseverler Şairlerle Buluşmaya Devam Ediyor
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Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Zeynep Arkan’ın sunumuyla gerçekleşen “Bize Şairden Bahset” programı bu sezon da şiirseverleri şairlerle buluşturmaya devam ediyor. Sezonun ilk programında konuk, usta şair Hüseyin Atlansoy’du.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Program, Atlansoy’un ‘Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi’ isimli şiirini okumasıyla başladı. Arkan’ın yönelttiği “Şair kimdir?” sorusuna Atlansoy; “Şair, söylediği şiirler ve takındığı hâldir denilebilir, çok basit ve anlaşılır şekilde söylemek gerekirse. Ve bunun da çok farkında olmayan kişidir. Yani diyelim söylediğiniz bir söz, takındığınız bir tavır, yaptığınız ya da yapmayı reddettiğiniz tutum ve davranışlar sizin hayatınızı ve sözünüzü belirler. Yani insan hem yaptıkları hem söyledikleri hem de yapmadıkları ve söylemedikleridir. Bir şeyi yapmamayı da tercih edebilendir, bunda direnebilendir.” cevabını verdi.

“OYUNUN KALİTESİ VE KALİBRESİNİ ASLA DÜŞÜRMEMEK GEREKLİ”

Atlansoy, Zeynep Arkan’ın “Şiir yazmaya devam edebilmek bir cesaret işi mi?” sorusuna ise, “Hem cesaret işi hem de sizin oyun oynayabilme kalite ve kalibrenizle ilgili. Sanatın oluşumuyla ilgili üç tane yaklaşım var ya; işte sanat taklit işidir, sanat yaratım, kreasyondur ya da sanat bir oyundur, şeklinde tanımlar var. Bu tanımları yeniden tanımlayarak ve kendinize uyarlayarak eğer başta kıvama erdiyseniz, bunu bir ömür boyunca sürdürmeniz mümkün. Nasıl? Şöyle; yaratılanı taklit değil de yaratışı taklit ederek birinci cephede. İkincide de oyunun kalitesini ve kalibresini asla düşürmeden, buna özen göstererek, devam ederek. Bunların iç içe olması mümkün müdür, evet mümkündür.” şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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