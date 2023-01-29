banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44
Seren Klinik İle Diş Ve Ağız Sağlığınız Artık Emin Ellerde (VİDEOLU)
Son Dakika
Seren Klinik İle Diş Ve...
Murat Elmas:Kimse Yüce Kitabımıza Saygısızlık Yapamaz (VİDEOLU)
Son Dakika
Murat Elmas:Kimse Yüce Kitabımıza Saygısızlık...
İmamoğlu Bursa'da : Milletimizin Hakkını Ve İradesini Asla Yedirmem
Son Dakika
İmamoğlu Bursa'da : Milletimizin Hakkını...
Akran Zorbalığına AKDEM Desteği
Son Dakika
Akran Zorbalığına AKDEM Desteği

Seren Klinik İle Diş Ve Ağız Sağlığınız Artık Emin Ellerde (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanı İş İnsanı Dilman Kaya, Meclis Üyesi A. Hakim Kaya , DEVA Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Ahmet Bilgiç, Gelecek Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Veysi Doğan ,ZİAD başkanı Ayhan Özsoy başta olmak üzere çok sayıda Dernek başkanı ve iş insanı seren Kliniğin sahiplerini mutlu günlerinde yalnız bırakma dılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2023 Pazar 18:05
Seren Klinik İle Diş Ve Ağız Sağlığınız Artık Emin Ellerde (VİDEOLU)
banner171

MİTİNG GİBİ KALABALIK BİR AÇILIŞ OLDU, MARDİNLİLER VE ŞIRNAKLILAR DİŞ HEKİMİ HEMŞEHRİLERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADILAR...

Diş Hekimi Mehmet Şimşek ve Diş Hekimi Berkan Tik tarafından gayet modern bir yapı olan LOCA Mahal'in altında bulunan Cadde dükkanlarda açılan SEREN KLİNİK ağız ve diş sağlığı konusunda sorunu olan yerli ve yabancı hastalarına son model araç ve gereçlerle hizmet verecek.

MUHTEŞEM BİR AÇILIŞ OLDU ... CADDE GELEN ÇELENKLERDEN DOLAYI BOTANİK BAHÇESİNE DÖNÜ...

Diş Hekim Şimşek ve Tik Gzeteizin genel yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'e şunları söylediler "Öncelikle Açılışımıza katılıp kurdelamızı kesen ve dua eden Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy ve yardımcısı Av.Saffet,Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanımız iş insanı sayın Dilman Kaya ve Genel Sekreteri Hüseyin Erdem, DEVA Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Ahmet Bilgiç,Gelecek Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Veysi Doğan, Geleceğim Zeytinburnu Platforu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner,ZİAD başkanı Ayhan Özsoy başta olmak üzere bizleri açılışımızda  yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza çok ama çok teşekkür ederiz" dediler. 

Diş Hekimi Mehmet Şimşek ve Berkan Tik konuşlarına şu şekilde devam ettiler  "Biz Kliğinimizi dizayn ederken hiç bir masraftan kaçınmadık. Makine,alet edavat   ve kullandığımız bütün malzemelerimiz birinci kalitedir. Bizim için her şeyden önemli olan hastalarımızın sağlığı ve hijyeni.  Yerli ve yabancı bütün hastalarımızın hizmetindeyiz şeklinde konuştular. 

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY'A BİLGİ VEREN ŞİMŞEK VE TİK HER ŞEY  HASTALARIMIZ İÇİN DEDİLER,BAŞKAN'DA İLÇEMİZE GÜZEL BİR MEKAN KAZANDIRDIĞINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİM DEDİ...

Son Güncelleme: 29.01.2023 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akran Zorbalığına AKDEM Desteği
Akran Zorbalığına AKDEM Desteği
Zeytinburnu'nda Bir Mahalleye Adı Verilen Nuripaşa Rahmetle Yad Edildi
Zeytinburnu'nda Bir Mahalleye Adı Verilen Nuripaşa Rahmetle Yad Edildi
1 Milyon İşçi Solucan Organik Atıkları Dönüştürüyor!
1 Milyon İşçi Solucan Organik Atıkları Dönüştürüyor!
Mehmet Ali Bekaroğlu Hakka Yürüdü
Mehmet Ali Bekaroğlu Hakka Yürüdü
AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı Neden İSTANBUL Basını Önemsemiyor ?
AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı Neden İSTANBUL Basını Önemsemiyor ?

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169