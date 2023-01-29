Seren Klinik İle Diş Ve Ağız Sağlığınız Artık Emin Ellerde (VİDEOLU)

MİTİNG GİBİ KALABALIK BİR AÇILIŞ OLDU, MARDİNLİLER VE ŞIRNAKLILAR DİŞ HEKİMİ HEMŞEHRİLERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADILAR...

Diş Hekimi Mehmet Şimşek ve Diş Hekimi Berkan Tik tarafından gayet modern bir yapı olan LOCA Mahal'in altında bulunan Cadde dükkanlarda açılan SEREN KLİNİK ağız ve diş sağlığı konusunda sorunu olan yerli ve yabancı hastalarına son model araç ve gereçlerle hizmet verecek.

MUHTEŞEM BİR AÇILIŞ OLDU ... CADDE GELEN ÇELENKLERDEN DOLAYI BOTANİK BAHÇESİNE DÖNÜ...

Diş Hekim Şimşek ve Tik Gzeteizin genel yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'e şunları söylediler "Öncelikle Açılışımıza katılıp kurdelamızı kesen ve dua eden Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy ve yardımcısı Av.Saffet,Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanımız iş insanı sayın Dilman Kaya ve Genel Sekreteri Hüseyin Erdem, DEVA Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Ahmet Bilgiç,Gelecek Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Veysi Doğan, Geleceğim Zeytinburnu Platforu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner,ZİAD başkanı Ayhan Özsoy başta olmak üzere bizleri açılışımızda yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza çok ama çok teşekkür ederiz" dediler.

Diş Hekimi Mehmet Şimşek ve Berkan Tik konuşlarına şu şekilde devam ettiler "Biz Kliğinimizi dizayn ederken hiç bir masraftan kaçınmadık. Makine,alet edavat ve kullandığımız bütün malzemelerimiz birinci kalitedir. Bizim için her şeyden önemli olan hastalarımızın sağlığı ve hijyeni. Yerli ve yabancı bütün hastalarımızın hizmetindeyiz şeklinde konuştular.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY'A BİLGİ VEREN ŞİMŞEK VE TİK HER ŞEY HASTALARIMIZ İÇİN DEDİLER,BAŞKAN'DA İLÇEMİZE GÜZEL BİR MEKAN KAZANDIRDIĞINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİM DEDİ...