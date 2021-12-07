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Seni Unutmayacağız “ALPAY” Yardım Hesabı Açıldı
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Seni Unutmayacağız “ALPAY” Yardım Hesap...
Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal
Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal

Seni Unutmayacağız “ALPAY” Yardım Hesabı Açıldı

Zeytinburnu ilçesinde yarım asırdır gazetecilik yapan Mehmet Karamul Namı diğer Mehmet Alpay 24 Kasım 2021 günü ardında sadece on binlerce dost bırakarak ebediyete gitti. Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'in oluru ve Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy’un desteği ile Kaymakamlık yazı ,işleri müdürü Filiz Yeşil Ayrancı adına açılan Mehmet Karamul yardım hesabında toplanacak para ile merhumun eşine daire alınacak. Ziraat Bankası Zeytinburnu Perdeciler Şubesi Şube Kodu:2363 Hesap NO:1655480-5006 İBAN : TR75 0001 0023 6301 6554 8050 06'ehavala yapabilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2021 Salı 20:06
Seni Unutmayacağız “ALPAY” Yardım Hesabı Açıldı
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BU EVDE SİZİNDE BİR TUĞLANIZ OLSUN

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu iş adamları dernek başkanı Ayhan Özsoy,Zeytinburnu Kızılay Şube Başkanı Ayhan Balcı,Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı Mehmet Çakır,Selvi Spor Kulübü başkanı Kadir Ünver,İstanbul Times ve Zeytinburnu Times Gazeteleri İmtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner, Zeytinburnu Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi Taylan Demirelli,Alka yapı ortağı Fadıl Sayın’dan oluşan istişare heyetinin öncülüğünde Kaymakamlık yazı işleri müdürü Filiz Yeşil Ayrancı adına açılan hesapta toplanacak para ile kaymakam ve Belediye başkanı öncülüğünde Merhum Mehmet Karamul (Alpay)’ın eşine yaşayabileceği mütevazi bir daire satın alınacaktır.

MEHMET KARAMUL YARDIM HESABI BİLGİLERİ

BANKA : ZİRAAT BANKASI PERDECİLER ŞUBESİ

HESAP SAHİBİ : FİLİZ YEŞİL AYRANCI (Kaymakamlık yazı İşleri Müdiresi)

ŞUBE KODU : 2363

HESAP NO : 1655480-5006

İBAN NO : TR75 0001 0023 6301 6554 8050 06

NOT: Havale Yaptığınız zaman açıklama kısmına Meahmet Karamul yardım hesabı ibaresini eklemenizi yararlı olacaktır.

Sizde açılan yardım hesabına katkı sunun kısa sürede hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan merhum ‘un Eşine yaşayacağı mütevazi bir daire satın alalım.

Taylan Demirelli şunu söyledi: Mehmet Karamul namı diğer Alpay ağabeyimiz bu dünyada maddi hiçbir şey bırakmayarak ebediye göçtü. Eşi bundan sonra kalan hayatını en azında kira derdi olmadan yaşamasını istediğimiz için merhum’un sevenleri olarak geniş bir heyetin içinde olduğu bir ekip ile yardım hesabı açtık. Hepinizin desteğini bekleriz” dedi.

Ayhan Özsoy,Ayhan Balcı,Mehmet Çakır, Hüseyin Çetiner,Kadir Ünver,Fadıl Sayın ise şunları söyledi “ Açılan yardım hesabı tamamen mülki idare amirlerimiz gözetiminde açılmıştır.

Yardım toplama süresi bitince 3 kişinin müşterek olarak satın alınacak dairenin sahibine ödenecek paranın aktarılmasını isteyen imzaları ile hiç kimse toplanan paraya dokunmadan banka üzerinden resmi olarak alınacak evin sahibine aktarılacaktır.

En büyük yardımı yapacak olan ilk 5 kişiye veya kurumun yetkilisine daire alındıktan sonra mülki idare amirlerimizin de hazır bulunduğu yemekli bir programda teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Haydi az çok deme zende yardım et dairede seninde bir tuğlan olsun…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.12.2021 11:52
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