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Semt Pazarları ‘Kapanmaya’ Uyum Sağladı

Zeytinburnu’nda haftanın belirli günleri kurulan semt pazarları pandemi kısıtlaması nedeniyle 8 ve 15 Mayıs tarihleri olmak üzere 2 defa açılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:25
Semt Pazarları ‘Kapanmaya’ Uyum Sağladı
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BAŞKAN ÖMER ARISOY PAZARCI ESNAFI VE VATANDAŞ İLE SOHBET ETTİ

Normal şartlarda Zeytinburnu’nda haftanın 5 günü kurulan semt pazarları tam kapanma tedbirleri kapsamında kontrollü bir şekilde hizmet verecek. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılması kararlaştıran semt pazarlarının tümü, saat 10.00 ve 17.00 arası çalışacak ve sadece meyve ve sebze satışına izin verilecek.

Zeytinburnu’nda bugün Veliefendi, Sümer, Gökalp ve Merkezefendi mahallelerinde kurulan semt pazarlarına bir ziyarette bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlarla ve pazarcı esnafla selamlaşarak, işlerinde kolaylıklar diledi.

Kısıtlama ve pandemi nedeniyle vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Başkan Arısoy, pazarların çalıştığı saatler içerisinde alışverişlerin hızlı bir şekilde yapılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda ricada bulundu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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