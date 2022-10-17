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Şehitlerimizin Adı Yenilenen ‘Şerife Bacı Şehitler Parkı’nda Yaşayacak

Zeytinburnu Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Şerife Bacı Şehitler Parkı içerisinde yer alan anıt, Zeytinburnulu şehitlerimizin ismini yaşatmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 14:16
Şehitlerimizin Adı Yenilenen ‘Şerife Bacı Şehitler Parkı’nda Yaşayacak
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamen yenilenen Şerife Bacı Şehitler Parkı içerisinde yer alan ve Zeytinburnu’nda yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, kamu görevlisi, 15 Temmuz ve terör mağduru 83 şehidin isminin de yer aldığı anıtın revizyonunu gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Şerife Bacı Şehitler Parkı’nda yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan çimlendirilirdi. Park içerisinde 1.800 metrekare sert zemin, çocuklar için kauçuk oyun alanı, akrilik zeminden oluşan yürüyüş yolu, fitness alanları, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yapıldı.

ŞERİFE BACI KİMDİR?

Kurtuluş Savaşı’nda kucağında henüz 9 aylık olan bebeğiyle İnebolu‘dan aldığı cephaneyi İstiklal Yolu’ndan kağnılarla Kastamonu‘ya taşırken donarak 21 yaşında şehit düşen Şerife Bacı, ulusal mücadelenin sembol isimlerinden biri olmuştur. Şerife Bacı, cephaneler ıslanmasın diye kazağını cephanelerin üstüne örtmüş, yavrusu ölmesin diye de üzerine abanmış ve bunun sonucunda kendisi soğuktan donarak vefat etmiştir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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